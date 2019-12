La regina del gossip di dicembre 2019 è Kate Middleton, tra voci di divorzio, capelli, e guerrra di foto natalizie con Meghan. Tutte le ultime news su Kate e William, quelle vere..

Kate Middleton è la protagonista delle testate di gossip italiane, purtroppo non solo di quelle.. anche i quotidiani ci danno la loro dose giornaliera di news sulla duchessa di Cambridge. Peccato che molte notizie siano solo frutto di fantasia. Ecco quali sono gli ultimi gossip sulla coppia Kate e William

Kate Middleton ultimissime news del gossip

Da Regina di Natale, alla guerra delle foto natalizie, alla crisi di coppia al grande annuncio durante il periodo natalizio. Queste sono alcune delle news riportate dalle testate di gossip italiane e alcuni quotidiani che tutti i giorni non ci fanno mancare il peggio delle notizie riprese dalle testate scandalistiche inglesi. Ma in concreto sulla Middleton non c’è nulla da dire. L’unica cosa che di recente ha fatto è andare alla messa di Natale e postare una foto su Instagram

Si tratta di notizie realizzate solo sulle immagini, non sono proprio fake, ma inventate questo si. La stampa scandalistica inglese come The Sun, Uk Express o il Daily, sono specializzate da decenni nel costruire news di gossip sui reali, lo facevano con Diana, hanno inventato una serie di menzongne su Meghan Markle moglie del principe Harry motivo per cui ora c’è una causa legale in corso.

Quindi quali sono le ultime news vere su kate Middleton? Da quanto riportato da una delle più importanti fonti giornalistiche, ovvero la BBC le ultime notizie vere su William e Kate sono tre

La prima riguarda la trasmissione: A Berry Royal Christmas ed è datata 15 dicembre. Dove si dice che Kate e William parlano della loro vita familiare



Le altre due news riportano la data del 25 dicembre e mostrano le immagini della famiglia reale alla messa di Natale e dove i duchi di Cambridge hanno portato per la prima volta i due figli George e Charlotte.

L’ultima news sempre in data 25 dicembre è l’immagine scattata da Catherine Duchess of Cambridge in cui appaiono i tre figli e in particolare il principe William che bacia Louis i figlio più piccolo della coppia reale.

Immagine da altri strumentalizzata anche in Italia per creare un titolo acchiappa click come: “Kate Risponde a Meghan”

Le altre notizie che riguardano la coppia reale riportano la data di novembre o ottobre. Pertanto, non ci sono news di divorzio, non ci sono cenni a crisi di coppia e neanche notizie che riguardano Kate e Meghan.

Ora è bene spiegare che la BBC è la fonte di notizie più autorevole in Gran Bretagna, quindi a chi credere alle news più o meno strane o alle fonti di stampa serie e autorevoli? La scelta la lasciamo a voi, ma per noi le uniche news vere su Kate Middleton sono quelle della BBC.

