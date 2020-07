Harry e Meghan, Kate Middleton la iena, e William lo snob. La saga dei Windsor Cambridge contro Sussex che fa impazzire il gossip italiano.

Harry e Meghan Markle protagonisti di una biografia non autorizzata in un libro che svela i segreti intrighi e veleni da parte della coppia William e Kate nei confronti di Meghan. Ecco le ultime sul libro che fa discutere, e già in preordinazione su Amazon.

Harry Meghan William e Kate

A distanza di mesi si continua ancora a parlare dei nipoti della Regina Elisabetta e della faida tra cognati. Insomma la stampa italiana non può fare a meno dei reali inglesi nonostante sia solo gossip, però siamo in estate e il gossip dopo il calcio batte pure Conte e tutto il governo. In sintesi cosa è successo tra gli eredi di Elisabetta II? E’ stato scritto un libro che si chiama: Harry e Meghan Libertà nella versione italiana. Ecco la copertina.

Di cosa parla il libro su Harry e Meghan?

Praticamente chi ha scritto la biografia dei Sussex presume di raccontare la verità sul loro divorzio dei Sussex dalla famiglia reale, e attribuisce parte delle colpe a Kate Middleton e suo marito William. Insomma, per mesi si è parlato dei due reali inglesi e ora si continua con anticipazioni che arrivano dall’Inghilterra su questo libro.

La figura della duchessa di Cambridge in questa bio non viene descritta come quella specie di santarellina che i magazine vogliono illustrare, anzi sembra che non abbia mai tollerato la Meghan. Non c’è da stupirsi, Kate Middleton è una snob arricchita, principessa delle arrampicatrici sociali. Questo è l’unico titolo che a nostro avviso ha la moglie di William.

Anche il principe William non ha mai tollerato la cognata, pertanto la Meghan che ha un carattere forte avrà reagito. Risultato? Nesssuno sa se questo libro su Meghan Markle e il principe Henry racconta la verità, come abbiamo detto all’inizio si tratta di una biografia non autorizzata.

Tuttavia se volete leggerlo sappiate che è già in preordinazione su Amazon ma non lo avrete prima di settembre. Ecco questo è tutto, le ultime sui reali inglesi Kate William Harry e Meghan sono queste.

