Kate Middleton e il principe William da 10 anni sono i protagonisti del gossip su giornali italiani e magazine internazionali, ma c’è qualcosa che vale la pena raccontare? Vediamo le ultime news sui reali inglesi.

Kate Middleton e il principe William hanno festeggiato 10 anni di matrimonio. In Italia se ne parla da una settimana, eppure alcuni giornali inglesi non hanno pubblicato un rigo. Perché c’è questa differenza? Vediamo insieme per quale motivo si continua ancora a parlare dei Duchi di Cambridge.

Kate Middleton e William ultime news

Dal video con i figli, alle foto su Instagram Kate e William, hanno festeggiato il loro primo decennio di vita di coppia senza deludere il popolo britannico fedele alla monarchia. Per chi non fosse informato in Uk ci sono molti anti monarchici che desiderano un referendum per cancellare definitivamente la monarchia.

Se questo succederà o meno non lo sappiamo. Ma certo è che alle nuove generazioni di William e Kate non importa un bel nulla. Tuttavia in Italia si continua a parlare dei reali inglesi, ma cosa c’è da dire e da scrivere di così importante?

Nulla. Ma allora perché su google news troviamo quasi sempre Kate Middleton e la Royal Family?

La risposta è banale si tratta di gossip costruito sulle fantasie dei giornalisti inglesi e su esperti reali, o presunti tali, che ogni tanto vengono intervistati e danno la loro opinione. Molti articoli sono infatti tradotti dall’estero.

Cosa c’è di vero sulle ultime notizie su Kate e William?

E’ difficile dare una risposta, in realtà la coppia reale a differenza di Harry e Meghan non rilascia spesso interviste, ma comunica tramite Instagram con foto e due o più righe. Pertanto da scrivere e da raccontare c’è ben poco.

Quindi tornando all’Italia, perché ancora dopo dieci anni quotidiani, agenzie di stampa e magazine femminili continuano a parlare di Kate Middleton? La risposta è banale, si chiama click o gossip, si tratta di quel tipo di articoli che attirano una certa fascia di lettori.

Eppure in Inghilterra (a differenza della stampa italiana) il Guardian considerato uno dei quotidiani più importanti al mondo, non ha scritto un rigo sull’anniversario del matrimonio del principe William e Kate Middleton.

In Italia invece si continua a scrivere di due personaggi che la famiglia reale inglese ha trasformato volutamente in due protagonisti di una fiction di gossip con tanto di video e foto preparati prima.

Ma la vita privata di Kate e William è così interessante? La risposta spetta a voi lettori.