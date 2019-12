Secondo alcuni media Kate Middleton sarebbe la colpevole dell’assenza di Harry e Meghan a Natale. Ecco le motivazioni e le ultime news su Kate e William.

Kate Middleton è colpevole dell’assenza di Meghan e Harry a natale e ha speso troppo per l’abito indossato durante la tradizionale cena di Natale della regina Elisabetta. Questo scrivono fonti spagnole, ma in realtà la news che la moglie del principe William sia responsabile dell’assenza dei Sussex parte come sempre dalla stampa scandalistica inglese. Ecco i motivi.

Perchè se Harry e Meghan sono negli Usa la colpa è di Kate?

La fantasia della stampa del gossip spesso non ha confini, in particolare quando si tratta dei reali inglesi su cui molti media internazionali. L’ultima novità riguarda tanto per cambiare la moglie del principe Willliam, l’intoccabile Catherine duchessa di Cambridge la donna sempre perfetta ma che come tutti ha i suoi difetti e imperfezioni.

La motivazione per cui Harry e sua moglie Meghan insieme al loro figlio Archie si sarebbero presi sei settimane di vacanze dai doveri reali, e non trascorreranno il periodo di Natale a Sandringham con la regina Elisabetta, secondo quanto scrive Express è dovuta a Kate Middleton.

In passato infatti William e Kate hanno trascorso le vacanze di Natale a casa dei Middleton, creando così un precedente che ha favorito i duchi di Sussex nella loro scelta di trascorrere le vacanze natalizie con Doria Ragland madre di Meghan Markle.

Ecco su queste sarebbero le ragioni secondo la testata inglese. Se andiamo a guardare invece le vere motivazioni che hanno spinto il principe Henry e sua moglie ad andare in Usa, troviamo le cause in corso contro i più grossi media britannici dovute alle presunte notizie false pubblicate per danneggiare Meghan. Questo è il motivo per cui la coppia reale ha deciso di passare le vacanze in Usa, in aggiunta al fatto che Meghan Markle ha tutto il diritto di stare con sua madre, a Pasqua come a Natale.

Ecco le ultime news su Kate Middleton oltre la cartolina di Natale il presunto gestaccio nei confronti di William, sono queste.

