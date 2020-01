Kate Middleton l’ultimo look della Duchessa di Cambridge e primo del 2020 costa oltre 3000 euro, non è proprio low cost copiare gli outfit di Kate. Ecco i dettagli.

Se pensavi che copiare i look di Kate Middleton fosse semplice sbagli, i suoi vestiti sono costosi a parte qualche abitino che ha indossato in passato comprato da marchi low cost come Zara o altri. Ma alla fine chi paga i vestiti lussuosi della moglie di William d’Inghilterra? Scopriamo una volta per tutte la verità sul costo dei look di Catherine Middleton

Kate Middleton e il cappotto da 3000 euro

Le ultime immagini della Duchessa di Cambridge sono state scattate i primi giorni dell’anno mentre andava a messa insieme a suo marito William, e non è sfuggito a nessuno l’ultimo look sfoggiato da Kate Middleton.

Per farla breve si tratta di uno dei migliori outfit che Kate abbia indossato di recente. Il cappotto color prugna avvitato e con spalline leggermente imbottite è firmato da Rosakanda uno dei marchi preferiti dalle First Lady come Melania Trumph e la indimenticabile ex First Lady Michelle Obama.

Il cappello blu con piume di fagiano che la la duchessa inglese indossava, invece ha un costo più accessibile, solo 111 euro. Scarpe e borsa invece sono accessori che la Middleton ha già usato.

Chi paga oggi i vestiti di Kate Middleton

Kate ha un suo patrimonio personale, tuttavia a pagare i suoi abiti è suo marito e suo suocero, il futuro re d’Inghilterra Carlo primo figlio di Elisabetta II. Stessa cosa vale per Meghan. Non sono infatti i contribuenti inglesi a pagare gli abiti delle due duchesse, bensì il principe Carlo dai suoi ricavi personali.

Questo però non giustifica comunque i lussi a cui la monarchia inglese non rinuncia nonostante il paese non viva uno dei suoi migliori momenti in termini di economia.

A questo va ad aggiungersi il fatto che kate Middleton potrà spendere pure 3000 euro per un cappotto, ma non sarà mai seguita come Meghan che nel 2019 risulta essere una delle donne più influenti in tema di moda.

Queste sono le ultime news vere su Kate Middleton, quelle dell’ultima ora.

