Harry e Meghan in Tv per incentivare gli americani a esercitare il diritto di voto, mentre il principe parla della Royal Family. Ecco cosa hanno detto i Sussex.

Perché il principe Harry e Meghan Markle hanno preso parte ad una trasmissione televisiva negli Usa? Ve lo spieghiamo subito. La coppia reale vive negli Stati Uniti e il prossimo 3 novembre in America ci saranno le elezioni presidenziali. Quindi il motivo dell’intervento in Tv del principe Henry e Meghan Markle è legato a questo importantissimo evento. Ecco cosa hanno detto i Sussex al popolo americano.

Harry e Meghan le ultime news

Quando di parla di Meghan Markle si assoocia sempre il suo nome (ingiustamente) al gossip più squallido, questo grazie alle testate inglesi che hanno contribuito a distruggere la sua immagine per vendere più copie e lanciare notizie acchiappaclick. In realtà non è così Meghan Markle è una donna intelligente così come il principe Harry è più intelligente di suo fratello William, oltre ad essere più coraggioso.

Comunque il motivo per cui i due reali inglesi sono apparsi sulla Tv americana è legato alle elezioni Usa 2020. Ecco l’intervento di Meghan

“Ogni quattro anni ci viene detta la stessa cosa, che questa è l’elezione più importante della nostra vita”, ha detto Meghan Markle. “Ma questa lo è. Quando votiamo, i nostri valori vengono messi in pratica e le nostre voci vengono ascoltate. Ricorda che la tua voce è importante, e meriti di essere ascoltato”.

L’intervento di Henry è totalmente diverso, il principe non è cittadino americano quindi non ha diritto al voto. Tuttavia ha voluto spiegare che nella sua vita non ha mai votato in quanto parte della Royal Family.

I reali infatti sono al di sopra delle parti e non possono in alcun modo assumere posizioni politiche a iniziare dalla regina Elisabetta.

Ecco queste sono le ultime su Harry e Meghan Markle che come è noto oramai vivono lontano dai Windsor dopo aver rinunciato al loro status da reali.

