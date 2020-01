Quante notizie ci sono oggi su Harry e Meghan e sono tutte vere? Probabilmente no. Dal Canada non arriveranno news sui Sussex da parte della stampa canadese. Ecco le motivazioni.

La stampa canadese a differenza di quella inglese ha rispetto per la privacy, quello che Harry e Meghan hanno sempre chiesto e non hanno mai ottenuto.

Quindi se dal Canada dove si trova attualmente la coppia non arrivano notizie, le news che scrivono i media inglesi sono vere o sono inventate? Vediamo.

Harry Meghan in Canada e i rapporti con la stampa

I giornalisti in Canada hanno delle regole, cosa che non esiste in Inghilterra, ma neanche in Italia viste tutte le news scritte sul principe Harry e sua moglie Meghan Markle. Quindi questo fa pensare che la coppia goda di quella privacy di cui ognuno di noi necessita.

Non a caso durante le sei settimane che i duchi di Sussex hanno trascorso nell’isola di Vancouver prima e dopo il periodo natalizio, non ci sono state foto sui media da parte della stampa canadese Quelle che avete visto di recente sono state pubblicate infatti dalla stampa inglese e scattate dall’agenzia di foto e notizie Splash News.

Secondo quanto riportato dal The Guardian che ha intervistato vari giornalisti, ” Le famiglie sono un tabù nei media del paese e il giornalista deve dimostrare che quanto scrive è d’interesse pubblico ”

Le foto di Meghan che passeggia con figlio e cani sono state commentate su Twitter da Sholeh Fabbri direttore esecutivo di Entertainment Tonight Canada che dichiara che da anni hanno non comprano immagini dove ci sono bambini.

Da quanto riportato invece dall’agenzia Global News, anche il proprietario di un Taxi Boats ha rifiutato di portare a bordo giornalisti e fotografi che volevano avvicinarsi alla residenza di Meghan e Henry, nonostante la somma offerta.

Ora questo non significa che i Sussex saranno protetti, vuol dire che è diversa l’etica il metodo e il comportamento rispetto ai media inglesi che ogni giorno continuano a sparare notizie a raffica su Harry e Meghan anche in assenza di nuove notizie.

Tutto il gossip che si legge su i Sussex anche in Italia in questi giorni, fa sorridere ma soprattutto si tratta delle peggiori news riprese dal solito The Sun o Mail online, gruppi editoriali che sono in causa con Meghan Markle per le tante menzogne scritte in questi anni.

Conclusione, le vere news su Harry e Meghan non ci sono, ci saranno tramite Instagram o tramite comunicazioni ufficiali

