Harry e Meghan non divorziano. Dopo aver lasciato la Royal Family i Sussex sono sempre più uniti e innamorati. Ultime su Meghan Markle e Henry.

Il principe Harry e Meghan Markle dopo aver annunciato l’abbandono dai doveri reali vivono settimane difficili, con alcuni giornali di gossip che ipotizzano una crisi e addirittura il divorzio. La realtà è molto diversa, infatti, secondo quanto riporta The Sun ( uno dei magazine che ha sempre attaccato ingiustamente Meghan), il duca e la duchessa del Sussex sarebbero sempre più innamorati e più forti.

Harry e Meghan più forti, si prendono cura di Archie

Il tabloid britannico ha riportato quelle che sarebbero le informazioni di un amico intimo della coppia. Stando alle sue dichiarazioni, il principe Harry e Meghan sono usciti rafforzati dalla cosiddetta Megxit e ora hanno comportamenti molto dolci fra loro.

I due si stanno godendo i momenti trascorsi con il figlio Archie, nella loro casa canadese. Questo sarebbe in linea con quanto dichiarato anche dai Sussex, motivando la decisione di rinunciare al titolo di reali d’Inghilterra: “Archie è la nostra priorità. Vogliamo prenderci cura di lui e mettere al primo posto la famiglia”.

Dunque il principe Harry e Meghan Markle vivono momenti felici e sereni, tutto l’opposto rispetto ai venti di crisi ipotizzati da alcuni giornali.

Harry e Meghan comprano casa a Los Angeles?

Sul rapporto familiare, l’amico della coppia ha detto: “Archie è un bambino felice, ama ridere. Harry si diverte con lui e Meghan è una mamma fantastica. I Sussex stanno cercando di vivere una vita tranquilla, come quella di qualsiasi genitore”.

Ma non è tutto, infatti secondo l’informatore, la coppia starebbe cercando casa a Los Angeles, la città dove è cresciuta Meghan Markle. Ciò nella speranza di trascorrere del tempo lì durante la prossima estate.

A tal proposito ha dichiarato: “i duchi del Sussex adorano stare in Canada attualmente, ma cercano casa anche a Los Angeles. Probabilmente avranno abitazioni in entrambi posti, in questo modo potranno scegliere dove stare in ogni stagione dell’anno”.

Insomma, viene delineato un quadro familiare idilliaco al momento per Harry, Meghan e Archie. Da quanto raccontato il distacco dai reali d’Inghilterra non sembrerebbe così difficile per la coppia, che appare sempre più innamorata e legata, come una vera famiglia dovrebbe sempre essere.

Queste le ultime news su Harry e Meghan secondo la stampa inglese

