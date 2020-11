Emily Ratajkowski incinta ti insegna a vestire bene in gravidanza, dai jeans ai vestiti ecco lo stile maternità della Ratajkowski su Instagram.

Emily Ratajkowski incinta del primo figlio mostra come vestirsi quando si è incinta ed essere allo stesso tempo cool e femminili. Dal jeans baasso che lascia il pancione fuori al vestito lungo ecco come la modella statunitense affronta con stile la gravidanza.

lo stile di Emily Ratajkowski incinta

Da quando ha annunciato che diventerà mamma, Emily Ratajkowski ha dimostrato che l’abbigliamento premaman può essere moderno e sexy. La top model non rinuncia al suo stile originale anche con il pancione, ad esempio i jeans a vita bassa che lasciano la pancia scoperta senza stringere. Ai piedi scarpe da ginnastica.

Come tutte le modelle influencer anche la Ratajkowski deve a Instagram la sua fortuna è popolarità, quindi non manca di deliziare i suoi follower con nuove foto con outfit diversi come queste ultime immagini dove indossa un lungo vestito Tie Dye firmato Kim Shui. Anche in questo caso la top model abbina all’abito lungo un paio di sneakers.

https://www.instagram.com/p/CHi4PmPsQ_H/

In precedenza sempre su instagram la top model ha posato senza veli con il pancione, ma anche con uno dei bikini della sua linea Inamorata Swim. Si trattaa di costumi molto sexy e che stanno bene solo ad un fisico giovane snello e senza un filo di cellulite come il suo.

Insomma se siete incinta e vi state ponendo il problema di cosa indossare, sappiate che l’abito premaman è passato di moda. Oggi infatti ci sono diversi modi per essere eleganti in gravidanza, Emily Ratajkowski incinta è una da seguire se vi piace il suo stile. Tuttavia l’influencer non è l’unica, altre star e reali come Meghan Markle durante la gravidanza hanno dato delle vere lezioni di stile, e qualche dritta per vestire bene.

