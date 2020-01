Il Vertice dei reali inglesi a Sandringham sul futuro di Harry e Meghan si è concluso con una dichiarazione della regina Elisabetta. Ecco quello che scrive la stampa inglese.

Il principe Harry e Meghan Markle hanno il benestare della regina, potranno vivere la loro vita di reali a metà fra il Canada e L’Inghilterra e non usufruiranno dei fondi pubblici. Però, secondo quanto riporta il comunicato della regina Elisabetta diramato da Buckingham Palace, le decisioni finali verranno prese nei prossimi giorni.

Ecco il comunicato ufficiale della Regina Elisabetta

“Oggi con la mia famiglia abbiamo avuto discusssioni molto costruttive sul futuro di mio nipote e della sua famiglia”.

Sebbene avremmo preferito che rimanessero membri a tempo pieno della Famiglia Reale, rispettiamo e comprendiamo il loro desiderio di vivere una vita più indipendente pur rimanendo una parte preziosa della mia famiglia.

Harry e Meghan hanno chiarito che non vogliono fare affidamento su fondi pubblici.

È stato pertanto concordato che ci sarà un periodo di transizione in cui i Sussex trascorreranno del tempo in Canada e nel Regno Unito.

Queste sono questioni complesse che la mia famiglia può risolvere, e c’è ancora molto lavoro da fare, ma prenderò le mie decisioni finali nei prossimi giorni.”

Questo è tutto quello che è stato detto ufficialmente dalla Regina Elisabetta, probabilmente i media aspettavano più dettagli ma non li hanno avuti. Pertanto solo quando verrà diramato un nuovo comunicato ufficiale ci saranno altre notizie vere e concrete.

Nel frattempo però sono successi altri fatti, il più eclatante è la smentita di notizie false emerse oggi che hanno costretto dei William ed Harry ad inviare un comunicato congiunto per smentire le voci.

Per quanto riguarda Harry, sembra che sia arrivato prima di tutti per pranzare con sua nonna. Per ora queste sono le ultime notizie su i Sussex dopo il loro comunicato su Instagram in cui hanno affermato di volersi allontanare dai doveri reali a tempo pieno, notizia che ha portato molti media a fare una montagna di speculazioni.

