Vip e virus, David Beckham scrive il migliore messaggio su Instagram dedicato a Victoria e ai suoi figli e creato per invitare la gente a stare a casa.

Tutti scrivono messaggi su Instagram per dire “state a casa” e i vip non perdono occasione, ma c’è una differenza fra personaggi dello spettacolo, influencer o personaggi di un certo tipo di televisione che puntano sempre alla loro visibilità, e chi di visibilità non ha bisogno. E’ il caso di David Beckham l’ex leggenda del calcio inglese che ha condiviso un messaggio sul suo profilo Instagram, dolce sincero efficace e dedicato alla celebre moglie Victoria e ai figli ma che ha comunque lo scopo di dire: state a casa.

Davide Beckham Coronavirus e messaggio su Intagram

La pandemia Coronavirus sta coinvolgendo il mondo intero quindi anche gli inglesi che a differenza di noi usano l’hastag #IStayAtHomeFor per invitare la gente a stare a casa.

Il messaggio più bello non arrriva dai reali in quarantena, ma da David Beckham. ” Sto a casa per Victoria e per i miei figli scrive la leggenda del calcio inglese su Instagram”. Il messaggio di Beckham finora è il migliore in assoluto scritto su Instagram, non a caso ha coinvolto oltre un milione di persone.

L’ex calciatore con tre sole parole il cui senso è ” stiamo a casa per coloro che amiamo” batte tutti anche i vip “nostrani” quelli più seguiti dal gossip e che non perdono occasione per postare foto e parole inutili. Tanto è noto, i tanti siti e magazine che scrivono news di gossip si nutrono anche di questo, anzi principalmente di foto su instagram postate dal vari personaggi più o meno noti.

Beckham avrebbe dovuto essere a Miami con tutta la famiglia per vedere la partita dell’ l’Inter Miami CF contro la sua ex squadra, ma la sospensione delle partite di calcio ha costretto il calciatore e la sua famiglia a rifugiarsi nella loro splendida casa.

