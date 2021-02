Kate Middleton e Meghan Markle non sono le uniche persone di classe media che hanno sposato un reale, ci sono altre donne, amate e ammirate per la loro intelligenza e stile. Ecco chi sono oggi le regine e principesse nel mondo e in Europa

Nella storia delle monarchie le donne che hanno sposato un reale senza essere di sangue blu sono molte di più di quanto si pensi. Ne abbiamo scelte quattro tra quelle di oggi, per dimostrarvi che nonostante siano meno presenti di Kate Middleton e di sua cognata Meghan Markle nelle testate di gossip, nella sostanza sono più importanti. Vediamo la loro storia e cosa facevano prima di diventare donne reali.

Le 4 donne normali diventate regine e principesse oggi

Rania di Giordania

La moglie del re ‘Abd Allāh e regina di Giordania, è laureata in Gestione di Impresa e prima di sposare l’attuale regnante del regno di Giordania ha lavorato per Apple e alla Citibank. Per anni è stata una delle donne più ammirata al mondo per la sua bellezza oltre che per la sua eleganza. Oggi nonostante i 50 anni compiuti resta sempre una vera icona di stile ed è probabilmente la reale più bella.

Rania è una donna impegnata ed è membro di molte organizzazioni internazionali come ad esempio il World Economic Forum di cui è membro fondatore. Mentre in tema di fascino ed eleganza resta sempre una vera icona di stile ed è probabilmente la reale più bella al mondo.

Máxima d’Olanda

La regina consorte dei Paesi Bassi è nata in argentina ed è laureata in Economia. Prima di sposare nel 1971 l’attuale re d’Olanda Guglielmo Alessandro, ha lavorato per le più importanti istituzioni finanziarie americane. Maxima è una donna forte, intelligente, che ha mantenuto la sua fede cattolica, nonostante abbia sposato un non cattolico.

Mary di Danimarca

Mary Elizabeth Donaldson australiana, oggi meglio nota come Mary di Danimarca è stata la prima a far sognare molte donne, grazie ai media che hanno raccontato la storia con il principe ereditario come una vera favola. Laureata in marketing e pubblicità ha lavorato per multinazionali del settore. Oggi è felicemente sposata con il principe ereditario Frederik ed è madre di quattro figli. Nel 2019 è stata nominata dalla regina Margherita responsabile del regno.

Letizia Ortiz regina di Spagna

Giornalista e reporter, Letizia Ortiz è laureata in scienze dell’informazione ed ha lavorato per i network d’informazione più importanti al mondo, tra i quali Bloomberg e Cnn. I media internazionali la considerano una delle donne più eleganti al mondo, mentre è stata spesso oggetto di critiche da parte delle testate scandalistiche per i contrasti con la suocera. Nella realtà attualmente Letizia di Spagna svolge un vero e proprio lavoro a servizio della corona, con uno sguardo sempre al mondo dell’informazione. Tra i suoi compiti più importanti c’è quello di preparare sua figlia Leonor a diventarela futura regina di Spagna.

Queste sono solo alcune delle donne che hanno sposato un reale senza essere di sangue blu. La lista comunque è lunga, a partire da Charlène di Monaco per arrivare alla storia della monarchia britannica dove molto prima di Kate Middleton che ha sposato il principe William (secondo in linea di successione al trono inglese) ci sono altri matrimoni con donne considerate di umili origini.

