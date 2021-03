Pasqua blindata in Liguria, niente seconde case e barche. Ad annunciarlo è il governatore della regione Toti. Ma intanto a Genova non mancano i soliti assembramenti e discoteche organizzate in strada, questa volta a Porto Vecchio. I controlli, come succede in molte città italiane non esistono.

Il video inviato alla redazione di Donne sul Web da YouEmergencyTv, dimostra come anche nella capitale Ligure attualmente in zona arancio, ci si diverte senza che nessuno intervenga.

Liguria ultime news

Niente seconde case e niente barche a partire dal 31 marzo e fino a dopo Pasqua. Lo stabilisce il governatore della regione. Sono queste le ulteriori restrizioni emanate dalla regione ligure. Tuttavia anche in questaa regione non mancano assembramenti discoteche organizzate in strada senza controlli. Dal video girato ieri sera è evidente che non c’è neanche un vigile.

Il problema dei mancati controlli sugli assembramenti è un tema che riguarda buona parte delle città italiane a iniziare da Roma, Milano Torino e altre ancora. Genova dimostra così di non essere da meno.