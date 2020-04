Venezia, la città dalla grande bellezza, in questo momento di lockdown che riguarda tutte le città d’Italia, mostra un’immagine ancor più suggestiva di sé. In questo video realizzato da Sky, potete vederla come mai prima, deserta e silenziosa nel suo centro storico, ma assolutamente ricca di fascino.





Venezia, bellezza ai tempi del coronavirus

Gli effetti del Coronavirus e del distanziamento sociale si avvertono nella città della laguna. Dove i soli rumori che si ascoltano sono quelli fatte dalle barche o dalle gondole presenti nei canali, che coperte ed ormeggiate baciano le briccole.

Lungo i luoghi turistici più famosi della città, come Rialto e Piazza San Marco, di solito stracolme di visitatori, non si vede nessuno. Case, negozi e ogni tipo di attività sono chiusi e silenziosi, a riposo e in attesa che passi questo momento. Perfino i colombi, sembrano meno vispi del solito, vista l’assenza di persone che li sfamano e danno loro un buon motivo per aggirarsi in città.

C’è però anche un risvolto positivo, il blocco delle navi e lo stop all’afflusso senza sosta di persone, fanno bene almeno alla natura circostante. Lo stop al traffico e agli scarichi, ha infatti ridato trasparenza alle acque della laguna, mostrando di nuovo fondali che non si vedevano più da tempo qui.

I palazzi e la bellezza di Venezia restano uniche e anche se le immagini viste nel video sono davvero meravigliose, noi tutti ci auguriamo di rivederla tornare presto alla normalità, ovvero piena di persone e di vita.

Vedi anche: Roma vista dal drone