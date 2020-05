Zaia Veneto riaperture 18 maggio Ecco cosa prevede l’ordinanza del governatore del Veneto per chi non usa i dispositivi di sicurezza.

” Tutti i giorni vi dico che non abbiamo vinto la battaglia contro il virus” Ha detto il Zaia durante la conferenza stampa giornaliera in cui il governatore comunica i dati dell’andamento contagi nella regione. Ecco cosa ha detto esattamente il governatore del Veneto oggi in merito all’ordinanza riaperture del 18 maggio.

Veneto ordinanza riaperture

“L’ordinanza è pronta manca solo la mia firma aspetto di vedere il testo del Dpcm, ma siccome abbiamo a che fare con Roma le sorprese sono sempre dietro l’angolo”Ha affermato Luca Zaia

“Tuttavia vi dico subito che al primo punto dell’ordinanza ci sono i dispositivi di protezione individuale, sono obbligatori. In queste ultime 24 ore abbiamo visto foto di persone che non portano la mascherina o la tengono al collo. Forse non ci siamo capiti, patti chiari e amicizia lunga, se non si usano i dispositivi di protezione si rischia una ricaduta. Quindi chi sarà senza mascherina rischia una multa da 500 a 3000 euro” Questo ha detto Luca Zaia oggi.

Per quanto riguarda gli spostamenti l’ordinanza prevede circolazione solo all’interno della regione, mentre per le aperture l’ordinanza prevede anche le linee guida allegate per tutte le attività nessuna esclusa.

Ecco il pdf delle linee guida in Veneto

In sintesi le aperture in Veneto dal 18 maggio non contemplano terme, saune e tatuatori, mentre nessuna attività merceologica neanche ambulanti e mercatini sono esclusi dalle riaperture del 18 maggio.

Per quanto riguarda i rapporti con il presidente Conte, Zaia ha valutato positivamente il rapporto anche se per il governatore resta ferma la partita autonomia della regione.

Il Veneto parte quindi con una fase 2 che comprende oltre le sanzioni per gli esercenti, anche multe salate per tutti i cittadini che non porteranno le mascherine. Non è escluso che anche altre regioni sempre in tema di dispositivi adottino una linea di condotta rigida

Vedi anche: