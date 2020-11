Toscana, quando finisce la zona rossa. Ecco quando e come potrebbe finire il lockdown in Toscana. Ultime notizie Coronavirus.

Toscana zona rossa. Con l’ultima ordinanza del 27 novembre il ministro Speranza ha confermato la regione in zona rossa. Ciò significa che i dati sul monitoraggio settimanale covid-19, non consentono ancora il passaggio alla zona arancione.

Ma fino a quando la Toscana resterà in lockdown? Cerchiamo di capirlo qui di seguito, anche in base alle ultime notizie sul Coronavirus.

Vedi anche: Coronavirus, regioni rosse, arancioni e gialle aggiornate

Quando finisce la zona rossa in Toscana, data

La conferma della Toscana fra le regioni a più alto rischio ha stupito il governatore Giani, che era convinto di passare nella zona arancione.

Tuttavia l’ultimo report settimanale del monitoraggio del ministero della salute, ha evidenziato un indice RT medio regionale pari a 1.24, negli ultimi 14 giorni. Per questo il ministro della salute ha prolungato il lockdown regionale fino a giovedì 3 dicembre.

Il numero dei contagi è però in miglioramento negli ultimi giorni. Tanto che il governatore ha affermato che da venerdì 4 dicembre 2020, la Toscana non sarà più zona rossa. Secondo Giani in quella data la Toscana diventerà zona arancione. Inoltre, il presidente non esclude il ritorno alla zona gialla durante la settimana successiva.

Dunque presto ci potrebbe essere un allentamento delle restrizioni in Toscana. Ma solo se il monitoraggio settimanale ISS dovesse confermare la discesa dei contagi.

Toscana e Firenze, ultime notizie Coronavirus

Per la fine della zona rossa in Toscana saranno dunque determinati i dati sui contagi covid regionali. A tal proposito il totale degli attualmente positivi di ieri in regione ammonta a 43.544, con 908 nuovi casi registrati. Le persone in terapia intensiva sono 278.

Vi è una riduzione significativa rispetto ai giorni precedenti. Per questo anche il sindaco di Firenze Nardella, ha dichiarato di attendersi l’ingresso in zona arancione il prossimo 4 dicembre. In città i contagi da giorni sono stabilmente sotto le 400 unità giornaliere.

Queste tutte le ultime notizie su fino a quando la Toscana sarà zona rossa. In attesa del nuovo monitoraggio ISS e del nuovo dcpm Conte, i toscani attendono una riduzione delle restrizioni attualmente in vigore.

Vedi anche: