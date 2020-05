Dal 3 giugno si può andare fuori regione? La risposta la darà il governo, ma il rischio e che restino ancora tutte chiuse. Vediamo le ultime news sugli spostamenti interregionali.

Lo spostamento tra regioni il 3 giugno ci sarà per tutte o slitta di una settimana? La domanda sorge spontanea da parte di tutti gli italiani che hanno necessità di uscire dalla regione senza l’obbligo dell’autocertificazione.

In questi ultimi giorni l’argomento spostamenti tra regioni è stato più volte affrontato, anche nel modo più sbagliato. Abbiamo visto querelle e discriminazioni fra Nord e Sud e tante speculazioni su stampa e Tv. Come ben sappiamo sarà il governo a decidere ma mano mano che ci avviciniamo alla data del 3 arrivano ultime news. Vediamo quindi cosa succede sul tema aperture tra regioni.

Spostamento regioni 3 giugno aprono tutti i confini regionali?

Stando a quanto dichiarato da Brusaferro presidente Iss, l’Italia ha superato il picco dell’infezione ed è iniziata la curva della discesa. Tuttavia l’apertura dei confini regionali sarà una nuova sfida. Quindi questo fa pensare che il 3 giugno riapriranno tutte le regioni e si tornerà a viaggiare in Italia

Aperture regioni 3 giugno rinviate?

Di contro il Corriere della Sera in un suo articolo di oggi parla, anzi anticipa uno scenario diverso. Gli spostamenti regionali secondo il quotidiano di Via Solferino a Milano, potrebbero slittare di una settimana. Questo scrive il corriere.

Ora torniamo con i piedi per terra, aprire l’Italia senza aprire Lombardia Piemonte e Liguria o Emilia Romagna, in parte e come non aprirla. La sola Lombardia con i suoi 10 milioni di abitanti ( dati Istat) è la regione che più spende in turismo. Quindi tenerla chiusa è un danno per l’economia turistica. A questo si aggiunge il fatto che l’Italia deve anche riaprire i confini verso l’estero Inghilterra compresa.

Quindi sarebbe un controsenso non riaprire la lombardia il 3 giugno e aprire i confini agli inglesi il cui numero di contagi non è affatto basso.

Conclusione, l’ipotesi spostamento regioni 3 giugno o tutte o nessuna è la più corretta, come giustamente sostengono alcuni governatori come luca Zaia o Toti, l’Italia deve ripartire tutta, e senza inutili certificati di negatività o passaporti sanitari, piaccia o non piaccia al governatore della Sardegna.

