Dal 3 giugno gli italiani saranno liberi di muoversi e spostarsi fra le regioni, ma con limiti e regole secondo la bozza del nuovo decreto. Ecco cosa prevede.

Dal 3 giugno ci si potrà spostare in tutta Italia? La certezza ufficiale ancora non c’è ma molti quotidiani affermano di aver letto la bozza del nuovo decreto che andrà a sostituire il Dpcm. Ecco cosa prevede secondo le ultime news.

Spostamenti tra regioni dal 3 giugno in tutta Italia

Dal 18 maggio ci sarà la libera circolazione in tutta la regione, ma dal 3 giugno finalmente si torna a vivere, potremmo muoverci in tutta Italia. Quindi questo in qualche modo segna la fine del lokdown. A lanciare la notizia in anteprima sono diversi quotidiani che affermano di aver visionato la bozza del decreto che Conte dovrà portare in parlamento. Vediamo nel dettaglio cosa contiene.

Fase 2 spostamenti tra regioni a giugno

Se ad oggi andiamo avanti con autocertificazioni e rischi di multe pesanti, da lunedì cambiano le cose saranno le regioni a decidere aperture e chiusure qualora non vengano rispettati i requisiti. Dal 3 giugno invece potremmo muoverci liberamente fermo restando alcuni vincoli che riguardano l’andamento dei contagi. Non si potranno muovere invece tutti coloro che si trovano in quarantena.

Vincoli e limiti

Olre le nuove direttive che arriveranno tramite il governo, le regioni saranno libere di decidere aperture e restrizioni qualora i contagi dovessero salire. Mentre ai sindaci resta la facoltà di chiudere tutte quelle areee pubbliche dove non sarà possibile mantenere il distanziamento sociale.

Tuttavia non è finita, l’Italia come ha detto il ministro Boccia” e’ ancora malata” quindi essere libersi di muoversi negli spostamenti non significa: “fai quello che ti pare”, ma certamente consentirà a molti italiani di raggiungere i congiunti fuori regione e sopratutto di muoversi in autonomia senza autocertificazione e giustificazioni.

Queste le ultimissime news in tema di spostamenti tra regioni a partire da giugno. Ora aspettiamo la conferma del governo.

