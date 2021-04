Francesca Schiavone ce l’ha fatta! Ha battuto in un match lunghissimo che ha stabilito il record mondiale di durata per un match di tennis femminile in uno slam, quattro ore e 43 minuti, la temibile russa Kuznetsova che al momento occupa la 23esima posizione nella classifica mondiale, per 6-4, 1-6, 16-14. Un successo che dalla prossima settimana regalerà alla Schiavone la quarta posizione nel ranking Wta. Ma Francesca accedendo ai quarti ha stabilito anche un nuovo record personale, mai infatti, l’atleta italiana era riuscita ad arrivare così in alto a Melbourne ed ha stabilito anche, un nuovo record per tutto il tennis femminile nazionale, diventando l’unica italiana ad aver raggiunto almeno i quarti di finale in tutti e quattro gli appuntamenti dello Slam (Australian Open, Roland Garros, Wimbledon e US Open). Una prima volta storica per il tennis italiano nell’era Open. Martedì la sfida per un posto in semifinale con la danese Caroline Wozniacki, numero uno del mondo. Quattro i precedenti tra Francesca e la ventenne danese e bilancio in perfetta parità: 2-2. L’azzurra ha battuto la Wozniacki nel giugno scorso al Roland Garros sulla terra rossa ai quarti ma, ha perso nell’ultima sfida giocata lo scorso novembre a Doha ai Wta Championships.

di Redazione sport

23 gennaio 2011