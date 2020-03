Covid e spesa a domicilio in Italia da nord a sud passando per Roma. Ora c’è anche Amazon con nuova sezione alimentare, ma la soluzione arriva dai produttori. Ecco i siti più seri dove fare la spesa

Dei problemi nel fare la spesa online in Italia abbiamo già parlato più volte. Oggi facciamo il punto partendo dalle criticità dei vari Amazon, Esselunga, Carrefour o Coop, per poi proporvi una valida soluzione alternativa: quella dei produttori.

Essi, infatti tramite siti di e-commerce, permettono di selezionare prodotti freschi e di qualità, da ricevere poi direttamente a casa. Nell’articolo troverete le piattaforme e i brand più affidabili, per avere un’ampia scelta anche in questo momento.

Fare la spesa online su Amazon



Durante l’emergenza covid 19 fare la spesa online è diventato un calvario per gli italiani. Chi ha provato ad utilizzare Amazon pantry in questi giorni, si sarà reso conto che si tratta di un servizio poco utile e caro. In compenso Amazon ha messo la sezione Alimentari e Cura della casa dove poter fare acquisti. Trovate scatolame, pasta, ma anche carni, birre, vini prodotti bio, detersivi oltre dolci e uova di pasqua ecc ecc.

Attenti comunque ai prezzi, in alcuni casi sono eccessivi, in altri casi invece sono in linea con i supermercati.

I portali e supermercati da evitare in questo momento

Per quanto riguarda Supermecato24, ci hanno segnalato che ad alcuni clienti prima è stato addebitato il conto sulla carta e poi non è arrivata la spesa fatta, mentre il rimborso delle somme viene accreditato superati i 10 giorni. Tuttavia c’è anche la possibilità di pagare in contanti, ma attualmente è inutile come servizio in quanto non vi sono mai disponibilità.

La stessa cosa è successa anche con altri supermercati che dovrebbero garantire la consegna della spesa a domicilio, come Esselunga, Pam e altri ancora in ritardo con le consegne. Anche il servizio di Coop la spesa che non pesa non ha disponibilità per gli acquisiti già fino ad aprile.

Tanti problemi anche con Carrefour online, dove bisogna aspettare ore per il proprio turno e completare un’odine è arduo.

Spesa online la soluzione è il produttore

Per porre rimedio a tutte le problematiche che vi abbiamo illustrato fino ad ora ci si può affidare ai produttori.

Coldiretti ad esempio ha organizzato la “Campagna Amica”, che permette l’acquisto di prodotti alimentari direttamente dai coltivatori sul territorio nazionale, ricevendo poi la spesa a casa. Iniziative di questo tipo sono già operative ad Asti in Piemonte o a Roma e nel Lazio, ma le adesioni a tale campagna sono numerose.

Se invece volete fare la spesa online, ecco una lista di siti per acquistare prodotti freschi e di qualità, con consegna a domicilio:

Cortilia.it , l’e-commerce in cui ci si registra e si effettua la selezione dei prodotti fra cui frutta, verdura, formaggi, uova, carni, salumi, pesce, pasta e via dicendo. Una volta terminata la selezione basterà selezionare la data di consegna, per ricevere tutto a casa.

, l’e-commerce in cui ci si registra e si effettua la selezione dei prodotti fra cui frutta, verdura, formaggi, uova, carni, salumi, pesce, pasta e via dicendo. Una volta terminata la selezione basterà selezionare la data di consegna, per ricevere tutto a casa. Ortoeporto.it , che consente di fare la spesa online o via app dai produttori più vicini, tramite la scelta dell’area in cui si vive e si vuole ricevere la spesa. Una volta fatta la selezione dei prodotti, vi basterà indicare la data fra le disponibili per la consegna al vostro domicilio.

, che consente di fare la spesa online o via app dai produttori più vicini, tramite la scelta dell’area in cui si vive e si vuole ricevere la spesa. Una volta fatta la selezione dei prodotti, vi basterà indicare la data fra le disponibili per la consegna al vostro domicilio. www.iorestoacasa.delivery , che vi consente gratuitamente di trovare tutti i negozi, con consegna a domicilio, nei pressi della vostra abitazione. Per utilizzarlo vi basterà inserire cap e/o categoria di merce di cui avete bisogno e otterrete una lista con i risultati più vicini a voi.

, che vi consente gratuitamente di trovare tutti i negozi, con consegna a domicilio, nei pressi della vostra abitazione. Per utilizzarlo vi basterà inserire cap e/o categoria di merce di cui avete bisogno e otterrete una lista con i risultati più vicini a voi. Altri siti ricchi di prodotti tipici, salumi e prodotti freschi, che funzionano allo stesso modo sono Primotaglio.it, Loveitaly.net e Localtoyou.it.

Ecco, invece alcuni noti brand, importantissimi per chi necessita di prodotti come olio, salumi, carne, pasta, caffè e vini, da cui acquistare direttamente:

Olio Carli, per acquistare online l’olio extra vergine d’oliva e prodotti come pesto, sughi, piatti pronti e altro.

Salumi Pasini, per chi desidera acquistare salumi e affettati di ogni tipo, anche con confezioni speciali spedite a domicilio.

Pasta Garofalo, l’e-shop per comprare una grande varietà di pasta, lunga, corta, senza glutine e biologica.

Nespresso, perfetto per gli amanti del caffè che vogliono ricevere a casa capsule e molto altro.

Tannico, per acquistare bottiglie di vino di qualità, che vi arriveranno a casa con un imballaggio speciale anti rotture.

Spesa, attenzione ai prezzi

Vi abbiamo fornito tutte le informazioni utili per fare la spesa durante l’emergenza dovuta al Coronavirus. Purtroppo, in questo periodo, c’è sempre qualcuno che ne approfitta e rialza i prezzi, ad esempio c’è chi vende a 15 euro un mazzo di asparagi nel quartiere Brera di Milano.

Oppure c’è chi su Amazon vende un rotolo di carta da cucina a 6 euro più 10 euro di spedizione, con una speculazione sul prezzo notevole. Ma gli esempi di questo tipo, che potremmo riportarvi, sono molti e assolutamente deprecabili.

Perciò vi invitiamo a valutare attentamente le possibilità di acquisto per la spesa presenti online e a prendere in considerazione anche gli e-commerce dei brand che vi abbiamo indicato.

App per evitare la fila ai supermercati

Infine, fra le utilità che le tecnologie ci propongono in questo momento, vi segnaliamo anche la possibilità di controllare la fila ai supermercati e salvarsi dalle perdite di tempo. Ciò è possibile utilizzando due app sul vostro smartphone.

La prima è Dovefila, utilizzabile all’indirizzo web www.dovefila.it e accettando la richiesta di geolocalizzazione. Una volta fatto questo compaiono i supermercati della zona e accanto a ciascuno i tempi di fila in quel momento.





La seconda è Filaindiana, che funziona allo stesso modo, ed è stata prima utilizzabile solo a Milano e in Lombardia, ma ora è stata estesa in tutta Italia.

Vi consigliamo di utilizzarle per perdere meno tempo possibile in fila e minimizzare i rischi di contagio.

