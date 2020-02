Treni aerei trasporti pubblici scuole, il mese di marzo è pieno di scioperi. Segnate le date nel vostro calendario

Gli scioperi previsti durante l’anno sono numerosi nel nostro paese e anche marzo 2020 presenta un calendario con diverse date segnate in rosso. Scopriamo allora quali sono i giorni proclamati per lo stop alle attività e in quali settori, pubblici e non, si potrebbero presentare dei disagi.

Elenco scioperi nei trasporti pubblici marzo 2020

Ecco l’elenco degli scioperi già stabiliti a marzo, fondamentali da conoscere per chi si sposta con gli autobus, gli arei, le navi e i treni.

Scioperi trasporto pubblico

Il 2 marzo sciopero del personale della società Canova di Moncalieri (Torino), della durata di 24 ore.

Il 9 marzo stop per l’intera giornata all’attività lavorativa a livello nazionale, nei settori pubblici e privati, indetto dal sindacato COBAS.

Scioperi aerei

Il 9 marzo sciopero aereo, per 24 ore e a livello nazionale, delle categorie pubbliche e private, indetto dal sindacato USB.

Scioperi navali

Il giorno 13 sono previsti scioperi da parte del settore navale, che prevedono ritardi di 4 ore delle partenze delle navi. Questo a causa dello stop ai lavori indetto a livello nazionale per il personale della società Tirrenia/Cin, come programmato dai sindacati FILT-CGIL/FIT-CISL/UILT.UIL e UGL mare.

Scioperi ferroviari

Il 6 marzo incrocia le braccia il personale della società Trenitalia dpr Calabria per 8 ore dalle ore 9:01 alle 17:00.

Stessa data e medesime modalità, per lo sciopero regionale da parte del personale della società Mercitalia S&T, presso l’impianto di Reggio Calabria.

Il 9 marzo, sciopero generale indetto dal sindacato USI, dalle 0:00 alle 21:00, di tutte le categorie pubbliche, private e cooperative, del trasporto ferroviario. Rientrano in questa categoria anche le metropolitane delle grandi città.

Scioperi scuola

Il 6 marzo arriva lo sciopero nella scuola, indetto dai principali sindacati per difendere i diritti dei precari, in tema di accordi contrattuali sottoscritti con il governo. In precedenza lo sciopero era stato previsto per il 17 marzo, ma è stato anticipato (tranne che dal sindacato Unicobas) come forma di protesta. Per questo motivo il giorno 6 le lezioni nelle scuole e nelle università italiane sono a rischio, visto che lo sciopero riguarda il personale docente, ma anche i ricercatori.

Scioperi in atri settori

Il 2 marzo 2 ore di sciopero proclamate da parte del personale del corpo di polizia locale del comune di Alessandria.

Il giorno 3 c’è uno sciopero generale delle categorie pubbliche e private della regione Molise (non vi rientrano i trasporti e la scuola).

Il 9 marzo incrocia le braccia a livello nazionale il personale dipendente della sanità privata.

Il 13 del mese, nel settore giustizia, è previsto lo sciopero degli avvocati nella città di Novara.

Il 14 marzo sciopero da parte del personale di Poste Italiane, con particolare riferimento alla regione Marche e per l’intera giornata.

Questo è il quadro degli scioperi già fissati in calendario a marzo 2020, nei vari settori di interesse pubblico. In ogni caso sono ancora possibili variazioni, revoche, rinvii o aggiunte. Quindi, se vi interesse restare aggiornati sugli scioperi, per non farvi trovare impreparati quando arrivano, continuate a leggere le news su questo tema.

Vedi anche Scioperi Fenbbraio 2020