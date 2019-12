Saldi 2020 a Torino, quanto iniziano e quanto durano tutti i saldi invernali in tutta la regione Piemonte. Date, calendario e guida ai migliori sconti

Puntuali con l’inizio del nuovo anno ecco arrivare a gennaio i saldi invernali 2020, in tutte le regioni d’Italia e nelle principali città. Tuttavia il calendario non è uguale per ogni località nostrana, anche se almeno per la partenza sono più o meno tutte allineate, mentre la data della fine varia sempre.

All’interno di questo articolo scopriamo il calendario e le date in cui partono e terminano i saldi invernali in Piemonte e nel suo capoluogo, Torino.

Saldi Torino e Piemonte 2020: date inizio e fine

Nella regione Piemonte l’avvio dei saldi invernali è stato stabilito nella giornata di domenica 5 gennaio. Considerando che il giorno dopo è ancora festa (il 6 gennaio), si tratta di giorni favorevoli per dedicarsi agli acquisti. Per quanto riguarda invece la data di chiusura è quella del 28 febbraio, quindi la durata complessiva del periodo di sconti è di 8 settimane.

Ovviamente anche nella città di Torino i prezzi scontati partiranno il 5 gennaio e termineranno a fine febbraio. Si potranno quindi avere sconti nei negozi e nelle botteghe presenti per le vie del centro città, ma anche nei centri commerciali e negli ipermercati.

Saldi Torino 2020: marchi e sconti

Durante questo periodo tutti i piemontesi e coloro che visiteranno questa regione e la città di Torino, potranno godere di tanti sconti. A partire dai capi di abbigliamento e della moda, fra cui non mancheranno marchi noti come Zara, H&M o Intimissimi, fra gli altri. Spazio ai ribassi anche per gli elettrodomestici, per gli arredi della casa e altri oggetti.

Tali sconti saranno ovviamente presenti pure nelle altre grandi città del Piemonte, come ad esempio Biella, Novara, Alessandria, Cuneo e Vercelli.

In relazione alle percentuali di sconto, che i negozianti applicheranno nei saldi invernali 2020, ci saranno delle oscillazioni. Infatti, quasi sicuramente si partirà dal 20, 30 o 40%, per poi salire a fine periodo a percentuali anche maggiori del 50%.

Centri commerciali saldi Piemonte 2020

Oltre che nei negozi presenti nelle città, un’altra opportunità di fruire al meglio dei saldi invernali, è rappresentata dai centri commerciali presenti sul territorio del Piemonte.

Ecco allora alcuni nomi dove potrete trovare numerosi punti vendita, in cui soddisfare la vostra voglia di shopping a prezzi scontati. Partiamo dall’Iper Le baite a Oulx (Torino), poi ci sono il centro La cittadella a Casale Monferrato (Alessandria) e il centro Moncalieri (Torino).

Vi segnaliamo anche l’Area 12 shopping Village a Vinovo (Torino), il centro I giardini a Biella, il Nuovo Borgo Centro ad Asti e il centro commerciale Panorama ad Alessandria. Infine, di sicuro interesse anche il centro Auchan di Cuneo e il centro La Piazzetta a Rivoli (Torino).

Saldi Torino 2020: consigli utili

Infine, dopo questa carrellata di informazioni su luoghi e date per fare shopping in Piemonte, ecco tre informazioni da tenere sempre a mente per compiere acquisti consapevoli durante gli sconti.

1- Valutare l’oscillazione dei prezzi (magari segnandoveli prima dei ribassi), ma evitare di temporeggiare troppo e far esaurire le scorte di un prodotto.

2- Verificare sempre la possibilità di effettuare il reso, in caso di prodotto difettoso.

3- Diffidare dalle percentuali troppo elevate (tipo il 70-80%) proposte fin da subito. In questo caso, infatti, potrebbe trattarsi di merce di cui il venditore vuole disfarsi, perché magari di bassa qualità.

Adesso è davvero tutto per quanto riguarda il calendario degli sconti invernali 2020, in Piemonte e a Torino. Se siete residenti del posto o vi trovate lì, avete tutti gli strumenti per compiere affari e togliervi quegli sfizi che da tempo desiderate.