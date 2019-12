Saldi invernali Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza Le date degli sconti e promozioni in tutta la regione

L’inizio della stagione invernale 2020 dei saldi è ormai imminente, su tutto il territorio della nostra penisola. La partenza vede un po’ tutte le regioni allineate, mentre la data di chiusura varia in modo anche significativo in base alle scelte locali.

Questo discorso vale anche per la regione Calabria e per una delle sue città più importanti, ovvero Reggio Calabria. Scopriamo allora nel dettaglio, qui di seguito, il calendario previsto per questa regione e tutte le altre informazioni utili sui ribassi.

Vedi anche: Saldi invernali 2020 quando iniziano e quando finiscono

Saldi 2020 in Calabria: date inizio e fine

In Calabria l’inizio dei saldi è fissato per la giornata di domenica 5 gennaio. Quindi, la partenza degli sconti prevede subito due giorni festivi consecutivi, che tutti possono dedicare allo shopping.

La fine di questo periodo è stabilita per il 28 febbraio. Quindi, tutti i calabresi e coloro che si recheranno in questa terra, avranno a disposizione circa 8 settimane per fare acquisti a prezzi convenienti.

Tali date sono valide anche per la città di Reggio Calabria, famosa non solo per il mare e il suo stretto, ma anche per le belle vie del centro in cui fare shopping. Per questo, durante i saldi si possono trovare tante offerte in giro per la città e nei negozi.

Saldi invernali 2020 Reggio Calabria

Nel periodo dei saldi non ci sarà di stupirsi nel trovare tanti cartelli con percentuali di sconto elevate per le vie di Reggio. Fra i vari marchi che li applicheranno ci saranno sicuramente Zara, Mango e H&M, tanto per fare qualche nome di abbigliamento.

Il vestiario è l’ambito più gettonato durante il periodo di ribassi, ma essi riguardano tanti altri ambiti, come l’elettronica o i prodotti per la casa. Tutto ciò con percentuali che partono dal 30% circa per poi giungere oltre il 50% nella fase più “calda” degli sconti invernali 2020.

Oltre che a Reggio Calabria gli sconti saranno presenti pure nelle altre grandi città della regione. E’ il caso ad esempio di Crotone, Catanzaro, Cosenza, Vibo Valentia, Corigliano Calabro e via dicendo.

Centri commerciali saldi 2020 in Calabria

Se siete in cerca dell’affare giusto al prezzo migliore, oltre che per i negozi dislocati in varie zone della regione e per le vie de centro città, vi consigliamo di prendere in considerazione i numerosi centri commerciali. Per tale motivo vi indichiamo qualcuno dei nomi più adeguati per soddisfare la vostra voglia di acquisti, potendo scegliere fra varie tipologie di negozi.

Uno dei più famosi è il Parco commerciale Le Ninfee di Reggo Calabria, stessa città in cui si trova il centro Porto Bolaro. Poi ci sono il centro Due Mari a Maida (Catanzaro), il centro Metropolis a Rende (Cosenza) e il Parco commerciale Le fontane a Catanzaro. Infine, vi segnaliamo il Vibo Center a Vibo Valentia, il centro Le Palme a Palmi (Reggio Calabria) e il centro Il tirreno a Belvedere Marittimo (Cosenza).

Saldi Reggio Calabria 2020: altri consigli

A chiusura di questo articolo, qualche consiglio sempre utile per non incorrere in raggiri durante i saldi invernali 2020, a Reggio Calabria e non solo. Ci sarebbero tante cose da tenere a mente, ma per non dilungarci troppo, vi segnaliamo le due più importanti.

1- Prestare attenzione ai prezzi, valutando la bontà di quello di partenza e quello finale. In altri termini se il prezzo iniziale vi sembra esagerato (magari perché avete adocchiato il prodotto prima degli sconti), valutate la reale portata del ribasso, a prescindere dalla percentuale indicata.

2- Avere sempre la possibilità di effettuare il reso. Questo, infatti, oltre ad essere un obbligo del negoziante, vi mette al riparo da eventuale merce non conforme.

Siamo giunti al termine di questo quadro generale su date, città, percentuali di sconto, centri commerciali e consigli per i saldi invernali 2020 in Calabria. Ora non vi resta che utilizzare tutte queste informazioni per compiere i migliori affari possibili durante il periodo di sconti.

Vedi anche:

Saldi invernali 2020 Roma

Saldi invernali 2020 Milano e Lombardia