Saldi Molise 2020, circa 2 mesi di sconti in tutta la regione. Date inizio e fine dei saldi di gennaio.

La febbre per i saldi dell’inverno 2020 è in costante salita e ormai proprio tutti, in giro per l’Italia, attendono la loro partenza. Inclusa in questa lista c’è anche la piccola regione del centro sud italiano, stiamo parlando del Molise.

Vediamo allora insieme di conoscere il calendario dei ribassi previsto in questa regione e tutte le città in cui sono presenti le promozioni, nonché i centri commerciali molisani.

Saldi Molise2020: date inizio e fine

Il Molise ha stabilito la data di avvio dei saldi invernali nel giorno di sabato 4 gennaio, in linea con le altre regioni d’Italia. In questo e nei giorni seguenti, c’è da aspettarsi la presenza di molte persone, anche perché trattasi di giorni di festa.

Lo stop ai prezzi ribassati è invece previsto per domenica 1 marzo, dunque anche gli ultimi scampoli di sconti possono essere fruiti durante un week end. Insomma, i molisani e coloro che visitano la regione hanno circa 2 mesi per sfruttare i ribassi.

Saldi inverno 2020 a Campobasso e nelle altre città del Molise

Nella regione molisana le offerte presentate su cartelloni e nei negozi non mancano di certo. Per notarlo vi basterà fare un giro per le principali vie delle sue città, come nel caso del capoluogo Campobasso.

In particolare marchi di abbigliamento conosciuti, come nel caso di H&M, Intimissimi o Zara, espongono percentuali di sconto significative. Ovviamente più ci si avvicina alla fine del periodo promozionale, più elevati saranno gli sconti, potendo arrivare ben oltre il 50% rispetto ai prezzi originari. Questo vale sia per l’abbigliamento che per tutte le altre tipologia di merce disponibile in saldo.

Aldilà della città di Campobasso, in Molise si possono trovare sconti anche nelle località di Isernia, Termoli, Venafro, Montenero di Bisaccia e altre.

Centri commerciali saldi 2020 in Molise

Se cercare i saldi nei negozi presenti nelle città molisane è una buona idea, lo è altrettanto (o forse di più) farlo presso i centri commerciali qui situati. Essi, infatti, dispongono di un gran numero di negozietti disponibili tutti insieme e quindi in grado di garantire maggiori opportunità agli acquirenti.

Fra i più importanti della regione segnaliamo il centro del Molise e il Monforte a Campobasso, ma anche il centro La Fontana a Termoli. Poi ecco il centro Costa Verde a Montenero di Bisaccia (Campobasso), il centro Le Rampe ad Isernia e il centro Lo Scrigno a Termoli. Infine, di sicuro interesse sono anche il centro commerciale Inpiazza ad Isernia e il centro Mida 3 situato a Campobasso.

Saldi invernali 2020 in Molise: consigli utili

Vi abbiamo parlato delle località e dei centri commerciali dove potrete trovare facilmente occasioni di fare acquisti scontati. Per fare questo è però utile sempre tenere a mente un paio di consigli:

1- fare attenzione all’oscillazione dei prezzi. In generale percentuali troppo elevate fin dai primi giorni di sconti potrebbero risultare ingannevoli o indice di scarsa qualità del prodotto proposto.

2- Non ritardare eccessivamente i tempi di un acquisto, nell’attesa dell’incremento del ribasso. Questo, infatti, potrebbe comportare l’esaurimento delle scorte del prodotto di vostro interesse.

Adesso è tutto per quanto attiene alle informazioni sui saldi di gennaio 2020 in Molise. Vi invitiamo a restare aggiornati con noi con le ultime news sui migliori sconti presenti in Italia.

