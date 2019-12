Saldi Marche 2020, due mesi di sconti e promozioni in tutta la regione. Ecco quando iniziano e quando finiscono i saldi invernali.

I saldi invernali 2020 sono imminenti e tutte le regioni italiane si apprestano a dare il via allo shopping a prezzi ribassati. Infatti, ogni territorio del nostro paese possiede un calendario diverso, che per lo più cambia sulle date di chiusura di tale periodo.

Qui prendiamo in esame le Marche, il capoluogo Ancona e le altre principali città. Ecco dunque quando si svolgeranno i saldi e le città, nonché i centri commerciali, dove trovare le offerte più allettanti.

Saldi 2020 nelle Marche: date inizio e fine

La regione del centro Italia ha stabilito l’inizio degli sconti nella giornata del 4 gennaio, mentre la data finale è prevista per il primo marzo. La partenza è una sabato, contempla dunque il week end, allungato dalla festività di lunedì 6, quindi perfetto per dedicarsi allo shopping.

In totale si tratta di quasi 2 mesi pieni, un periodo lungo in cui fare gli acquisti desiderati. Inoltre la chiusura di domenica 1 marzo, consente di sfruttare i giorni festivi fino al termine, per chi è sempre impegnato dal punto di vista lavorativo.

Saldi invernali 2020 ad Ancona e nelle altre città della regione

L’avvio dei saldi invernali porta con se l’apparizione di numerosi cartelli promozionali, che si trovano per le vie dei centro città e nei negozi. Per quanto riguarda le Marche un esempio plastico di ciò è rappresentato dalla città di Ancona.

Infatti, lungo le sue vie si possono trovare sconti su noti marchi di abbigliamento come ad esempio Zara, H&M, Terranova e molti altri ancora. Nel periodo di saldi questi, ma anche negozi che vendono altri tipi di prodotti, propongono ribassi che partono da percentuali contenute come 20 o 30%, per poi crescere fino ad arrivare al 50-60%.

Nelle Marche, oltre al capoluogo, si trovano di queste promozioni, in città come San Benedetto del Tronto, Ascoli, Pesaro, Macerata, Fermo ed altre.

Centri commerciali saldi 2020 nelle Marche

Abbiamo detto delle tante opzioni a disposizione degli acquirenti per fare shopping conveniente nei negozi delle città marchigiane. Tuttavia esiste anche la possibilità di fare lo stesso nei centri commerciali situati su questo territorio. Come sempre al loro interno, vi è una varietà di proposte e promozioni che non passano inosservate.

A partire dai centri Cuore Adriatico e Megauno, situati a Civitanova Marche (Macerata) e dal centro Fermo Girasole a Campiglione (Fermo). Poi ecco il centro Val di Chienti a Piediripa (Macerata), il centro Ascoli Piceno al Battente, nella città omonima e il centro Miralfiore a Pesaro.

Si segnalano anche i centri Auchan, del Conero ad Ancona e quello di Porto Sant’Elpidio, il centro Il Torrione a Jesi (Ancona) e Il Maestrale a Senigallia.

Saldi invernali Ancona e Marche: consigli utili

A chiusura di questo articolo sugli sconti di inizio anno nelle Marche, ecco qualche consiglio da non dimenticare, per rendere il vostro shopping “a prova di bomba”. In questo periodo, infatti, qualche negoziante potrebbe proporre iniziative poche chiare, magari affermando l’impossibilità di avere il reso, che invece vi spetta sempre. Per questo vi invitiamo ad informarvi sempre al riguardo.

Un altro consiglio è quello di segnarvi i prezzi della merce che intendente acquistare prima dell’inizio degli sconti. Così facendo avrete la controprova che la percentuale di sconto applicata al nuovo prezzo sia reale.

Bene, a questo punto non ci resta che augurarvi buone giornate di acquisti in saldo nelle Marche.

