Saldi 2020 Genova e Liguria. Il calendario dei saldi invernali nelle città della regione e nei centri commerciali

L’inizio del nuovo anno porta una pioggia di ribassi sui prezzi di abbigliamento, elettronica, prodotti per la casa e molto altro. Ci riferiamo ovviamente ai saldi invernali, tradizione ormai consolidata nel nostro paese che anche da gennaio 2020 troverà conferma.

Il suo avvio è più o meno contemporaneo in tutta Italia, mentre per quanto riguardo il termine ci sono differenze a seconda della regione. Nel nostro caso andiamo a scoprire quali sono le date dei saldi 2020 in Liguria e nelle sue principali città.

Saldi 2020 in Liguria: il calendario

L’inizio della stagione dei saldi invernali 2020 in Liguria è stabilito nella giornata di sabato 4 gennaio. Questo significa che il primo week end dell’anno si può subito dedicare agli acquisti rigorosamente a prezzi scontati in questa regione.

Per quanto riguarda la fine di tale periodo è previsto per la giornata di martedì 18 febbraio. Quindi nel complesso i cittadini della Liguria e tutti coloro che la visiteranno, hanno a disposizione circa 45 giorni per sfruttare il periodo promozionale.

Saldi gennaio 2020 Genova e altre città della Liguria

Durante questo florido periodo per gli acquisti, ci si può imbattere in numerose offerte, spesso nei negozi in centro città. Questo avviene ad esempio per le vie di Genova, dove sono tanti i cartelli promozionali che richiamano a marchi di abbigliamento quali Zara, Mango, Geox o altri.

Inizialmente le percentuali di sconto partono dal basso, 30 o 40% al massimo, per poi salire sensibilmente verso le ultime settimane dei ribassi. Tutto questo si può trovare non solo nel capoluogo, ma anche in altre località liguri, come ad esempio Sanremo, La Spezia, Savona e Imperia.

Centri commerciali saldi invernali Liguria

Quanto detto fin qui vale per i centri abitati e i negozi distribuiti sul territorio della regione, tuttavia i saldi possono essere fruiti benissimo anche tramite i centri commerciali. Le occasioni qui si moltiplicano e la numerosità dei negozi presenti in ognuno di essi, aiuta a trovare l’affare migliore. Ecco dunque una lista di centri commerciai della Liguria che vi segnaliamo a tal fine.

Partiamo dallo shopping center Molo 8.44 di Vado Ligure (Savona), dal centro Le Serre di Albenga (Savona) e dal centro Le Lampare di Arenzano (Genova). Poi ecco il centro La Riviera Shopville di Arma di Taggia (Imperia), il centro Il Gabbiano di Savona e il Centroluna di Sarzana (La Spezia).

Non mancano nemmeno gli outlet village, quello denominato Brugnato 5Terre (La Spezia) in particolare. Ed infine, altri tre centri commerciali tradizionali: L’aquilone, Le terrazze e Il Mirto, tutti situati a Genova.

Saldi Liguria inverno 2020: altri consigli

Infine, per completare questo nostro articolo sugli acquisti ribassati in Liguria, ecco qualche dritta sempre valida durante i saldi.

Ad esempio, molti aspettano per diverse settimane prima di finalizzare un acquisto, perché pensano di trovare uno sconto più alto sul prezzo del prodotto desiderato. Questo può rivelarsi giusto, ma nella maggior parte dei casi diventa deleterio, in quanto i prodotti si esauriscono prima che si riesca a comprarli.

Altra cosa da tenere a mente riguarda la presentazione immediata di percentuali molto elevate di sconti. Per esempio il 70% nei primi giorni dei saldi, ciò potrebbe essere indice di merce di scarso valore, di cui il venditore vuole disfarsi.

Ricordate, infine, che il reso di un acquisto deve essere sempre consentito. Detto questo buono shopping!

