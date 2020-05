Saldi estivi 2020: il Lazio li anticipa. Come già deciso in Lombardia e Veneto, anche nel Lazio si potranno fare vendite promozionali già dal primo luglio.

Saldo estate 2020 a Roma e nel Lazio. Il Consiglio Regionale del Lazio ha dato il via libera alla possibilità di fare vendite promozionali anche nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi, che inizieranno ufficialmente il 1° agosto 2020. Si tratta di un provvedimento fondamentale per favorire la ripresa delle attività commerciali in tutto il territorio.

In Lazio saldi “liberi” dal 1° luglio

La notizia che in tanti stavamo aspettando è arrivata. A Roma e nel Lazio i saldi saranno di fatto anticipati di un mese, per aiutare i negozianti a vendere in questo momento di crisi.

Nella seduta del 27 maggio il Consiglio Regionale, con voto unanime, ha dato il via alla possibilità di fare vendite promozionali anche nei trenta giorni che precedono l’inizio dei saldi estivi, che inizieranno il 1° agosto. Questa importante decisione è volta a permettere di far ripartire gli acquisti in un momento di grande difficoltà per tutti i commercianti, che dovrebbero così riuscire più facilmente a smaltire le scorte di magazzino accumulate nei mesi in cui le attività sono state sottoposte a stop forzato.

Saldi estivi 2020 Lazio e Roma

“Il Consiglio, con voto unanime che ho molto apprezzato, ha dato il via libera ad una legge che è di fatto un altro strumento antivirus, anti-crisi, utile a dare sostegno al settore del commercio a Roma e nel Lazio. Stiamo mettendo in campo ogni energia e strumento per evitare che ci sia una pandemia economica, e per essere vicini a chi alza la saracinesca ogni giorno”, dichiara il vicepresidente della Regione Lazio, Daniele Leodori.

Vedi anche: Saldi estivi 2020: quando iniziano. Elenco città

Saldi, che cosa sono le “vendite promozionali”?

Le vendite promozionali sono ribassi effettuati sui prezzi in determinati periodi dell’anno, in genere per pubblicizzare il negozio o per aiutare i negozianti che affrontano una fase di crisi.

Normalmente i commercianti hanno il divieto di promuovere vendite promozionali nei trenta giorni che precedono i saldi, e il Consiglio Regionale ha deciso per il momento di eliminare tale divieto. Quindi ufficialmente quelli che partiranno dal primo luglio non saranno saldi bensì vendite promozionali. Ma insomma, poco cambia. I negozianti saranno liberi di effettuare sconti sulla merce.

Inoltre, la giunta regionale potrà estendere la deroga a tutto il 2020 qualora la durata dell’emergenza da Covid-19 venisse prorogata dal Governo. Queste, al momento, le ultime notizie sui saldi Lazio 2020 per quanto riguarda la regione e ovviamente la capitale, la città di Roma. Vi terremo informati su eventuali aggiornamenti. Ma la regione Lazio non è l’unica ad anticipare i saldi estivi 2020…

Saldi anticipati: le regioni apripista

Per ora sono Lombardia, Veneto e Lazio dunque le regioni che hanno approvato la possibilità di effettuare sconti già da luglio, ma probabilmente anche altre regioni d’Italia prenderanno l’esempio da queste tre, considerato che quasi tutti i commercianti hanno in magazzino molta merce che non hanno potuto vendere nel periodo di chiusura forzata.

E sarà ovviamente una boccata d’ossigeno per chi vende, ma anche per chi acquista, nella speranza che tutti pian piano possano uscire finalmente da questa crisi. Perché, si sa, quello dei saldi è sempre un periodo atteso quasi con impazienza da chi ama lo shopping.

Nei mesi scorsi, con i negozi chiusi e la terribile crisi creata dall’arrivo del covid-19, molti articoli si potevano comprare solo on line, ed era meglio in ogni caso acquistare principalmente beni di cui si aveva assoluto bisogno. Adesso finalmente non si dovrà più distinguere tra beni necessari o non necessari e si potranno fare acquisti con l’animo più sereno.

Vedi anche: Bonus 2020: elenco di tutti i bonus