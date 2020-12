Saldi invernali 2021. In Emilia Romagna cominceranno il 30 gennaio. Ma le vendite promozionali si potranno effettuare già dal 1° gennaio.

Inizio saldi invernali 2020 2021 Emilia Romagna: ci siamo quasi, già a inizio gennaio potrebbero iniziare le vendite promozionali, anche se i saldi veri e propri cominceranno sabato 30 gennaio 2021. Ovviamente bisognerà accedere ai negozi rispettando tutte le norme anti-covid, ma è stato confermato che i saldi ci saranno, anche se inizieranno più tardi del solito.

Quando iniziano i saldi invernali in Emilia Romagna e a Bologna?

In tutta l’Emilia-Romagna il periodo degli sconti partirà ufficialmente dal 30 gennaio 2021. La decisione è stata presa dalla Regione dopo l’incontro con i rappresentanti degli enti locali, delle organizzazioni di consumatori, delle associazioni maggiormente rappresentative del settore e dei sindacati.

Questa misura si è resa necessaria per dare un po’ di respiro ai commercianti, già estremamente provati dalle restrizioni della scorsa primavera, che in questo autunno si sono trovati nuovamente a dover tenere chiusi i propri negozi. Ritardando i saldi, i negozianti hanno dunque più tempo per poter vendere i prodotti a prezzo intero.

Saldi in Emilia Romagna, sconti già da inizio gennaio

In ogni caso le vendite promozionali, normalmente vietate nei 30 giorni che precedono i saldi, saranno possibili in Emilia Romagna già dal 1° gennaio. Nei trenta giorni che precedono i saldi invernali dunque, in via straordinaria, si potranno effettuare le vendite promozionali dei seguenti prodotti: abbigliamento, calzature, biancheria intima, accessori di abbigliamento, pelletteria e tessuti per abbigliamento e arredamento.

Come ha dichiarato l’Assessore al commercio Andrea Corsini: “Interveniamo ancora una volta, dopo il posticipo estivo dei saldi, con una misura condivisa con i territori per dare alle imprese uno strumento in più per recuperare la stagione autunno-inverno penalizzata dal protrarsi dell’emergenza sanitaria e dalle limitazioni agli spostamenti delle persone con la collocazione della nostra regione in fascia arancione. È una leva ulteriore che ha l’intento di sostenere le vendite del periodo e che deve essere affiancata da misure economiche ad hoc per dare un aiuto concreto a tutta la rete del commercio”.

Vedi anche:

Saldi invernali 2021, le norme anti-covid

I saldi sono sempre un periodo molto atteso dagli amanti dello shopping ed è sempre bello poter acquistare prodotti a prezzi scontati. Durante i prossimi saldi invernali però sarà necessario rispettare le regole di distanziamento fisico, il divieto di assembramento e tutte le norme anti-covid che ormai da molti mesi conosciamo bene. Niente folle nei negozi dunque, e come sempre dovremo indossare la mascherina.

Infine ricordiamo che sono sempre di più i negozianti che effettuano consegne a domicilio. Potremo dunque fare anche acquisti direttamente su internet, presso quei negozianti che oltre al negozio fisico hanno uno store on line, che in Emilia Romagna sono sicuramente tanti.

Vedi anche: