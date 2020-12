Quando iniziano i saldi invernali in Lombardia e a Milano? Inizio e durata. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Vista la difficile situazione legata alla pandemia da coronavirus c’erano dei dubbi sui saldi invernali. Ma c’è la conferma: i saldi invernali ci saranno in tutte le regioni, anche in Lombardia. La regione scrive:

Per l’anno 2021, i saldi invernali avranno inizio il giorno martedì 5 gennaio. La durata massima del periodo dei saldi è di sessanta giorni, pertanto termineranno il giorno venerdì 5 marzo.

Martedì 5 gennaio 2021 inizio saldi in Lombardia

Dunque questa è la data ufficiale scelta dalla regione Lombardia.

A Milano e nel resto della regione i saldi inizieranno martedì 5 gennaio 2021. La scelta di un martedì, e non di un fine settimana come avveniva in passato, probabilmente si spiega con la speranza di evitare eccessivi assembramenti.

Non ci saranno saldi a partire dal 6 dicembre, cioè 30 giorni prima dell’inizio del periodo dei saldi. Tutti i negozi, come sempre, sono obbligati a esporre il prezzo di vendita iniziale assieme al prezzo ribassato espresso in percentuale.

Saldi invernali 2020 2021 in Lombardia, il calendario (virus permettendo)

I saldi dunque dureranno 60 giorni, dal 5 gennaio 2021 al 5 marzo 2021, questo escludendo eventuali modifiche legate all’andamento dei contagi e alla diffusione del virus. La Lombardia, lo ricordiamo, è tra le regioni più colpite dalla pandemia. Anche qua, come altrove, si cerca di mantenere un equilibrio tra la sicurezza sanitaria di cittadini e cittadine e l’economia.

Ricapitolando, non ci saranno saldi per tutto dicembre 2020 nei negozi (come invece avverrà in altre regioni), ma cominceranno ufficialmente solo dal 5 gennaio 2021. Si raccomando ovviamente a tutti, commercianti e clienti, di osservare la massima attenzione nel rispettare le norme anti-covid.

In questo momento difficile e così particolare moltissimi si sono rivolti al web: ormai in tutti i siti sono presenti, costantemente, saldi online. Ma l’acquisto nei luoghi fisici, nei negozi piccoli e grandi, dai piccoli commercianti alle grosse catene e i centri commerciali, resta un anello fondamentale della nostra economia. Si spera che tutti rispettino le norme anti-covid e che il periodo dei saldi si possa svolgere senza portare a un aumento dei contagi.

