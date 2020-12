Saldi invernali 2021 calendario Toscana. In regione e a Firenze inizio delle promozioni posticipato. Ecco date, durata e altre informazioni utili.

Saldi invernali 2021. In Toscana l’inizio dei saldi di fine stagione è stato posticipato. Lo ha deciso il consiglio regionale con una delibera, in virtù dello stato di emergenza legato al coronavirus.

Scopriamo allora qui di seguito la data inizio saldi invernali in Toscana e le modifiche di calendario stabilite dalla regione.

Quando iniziano i saldi invernali 2021 in Toscana?

La giunta regionale della Toscana, con la delibera n. 1512 del 30 novembre 2020, ha posticipato la data di avvio dei saldi invernali. Infatti, il giorno originariamente in calendario era quello del 5 gennaio 2021. Tuttavia, per aiutare gli esercenti in difficoltà per l’emergenza sanitaria, è stato deciso uno slittamento.

In virtù di questo la data di inizio saldi invernali sarà sabato 30 gennaio 2021. Quindi spetterà all’ultimo sabato e week end di gennaio inaugurare gli sconti di fine stagione, per le vie di Firenze e delle altre città toscane.

Saldi invernali 2021 Firenze e Toscana durata

L’inizio posticipato in Toscana, ha delle conseguenze pratiche anche sulla durata complessiva del periodo degli sconti. Essi infatti andranno avanti per l’intero mese di febbraio 2021, come stabilito dalla giunta regionale.

La fine del periodo è previsto per il 28 febbraio. Quindi la durata delle vendite di fine stagione invernale in questa regione è di trenta giorni. Viceversa gli altri anni il periodo dei ribassi durava poco meno di 2 mesi.

Saldi e vendite promozionali 2021

Dunque il coronavirus influisce anche sul calendario dello shopping a prezzi di saldo in questa regione. Tuttavia sarà possibile trovare vendite promozionali per le città toscane fin dal primo gennaio 2021. Infatti, la delibera ha sospeso, solo per questa sessione, il divieto di svolgere vendite promozionali dei prodotti nei 30 giorni precedenti ai saldi.

Quindi i negozi che lo desiderano potranno applicare promozioni già da inizio gennaio, mentre i saldi invernali ufficiali partiranno dal 30 gennaio 2021. Il tutto su prodotti come scarpe, abbigliamento e accessori vari.

Insomma, fare affari con i saldi invernali 2021 in Toscana, e prima ancora con le vendite promozionali, sarà ancora possibile. Il consiglio però è quello di fare rigorosa attenzione al rispetto delle norme anti covid. Quindi distanziamento, mascherine e divieto di assembramento, per godervi gli acquisti nei negozi in piena sicurezza.

