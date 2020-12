Saldi invernali Puglia 2021. Data di inizio posticipata, calendario e durata saldi di fine stagione decisi dalla regione.

Saldi invernali 2021 in Puglia. La data di inizio degli sconti di fine stagione, inizialmente decisa dalla regione è stata posticipata “nel rispetto delle disposizioni stabilite dal dpcm 3 dicembre 2020 e dal decreto Natale”.

E’ quanto si legge direttamente sul sito della regione, che inoltre ha determinato la data di fine saldi invernali. Per questo adesso conosciamo per intero il calendario dei saldi invernali 2021 in Puglia. Ecco dunque, qui di seguito, quali sono queste date e le altre informazioni utili sullo shopping al tempo del covid.

Quando iniziano i saldi invernali 2021 in Puglia?

In base a quanto stabilito dal consiglio regionale, l’inizio dei saldi invernali in Puglia è previsto il 7 gennaio 2021.

Si tratta di una data posticipata, visto che inizialmente la regione aveva stabilito l’avvio degli sconti il giorno martedì 5 gennaio. Tuttavia i successivi decreti restrittivi del governo, per contenere i contagi da coronavirus, hanno imposto questa scelta. Infatti, il 5 e il 6 gennaio tutta Italia sarà zona rossa e quindi i negozi resteranno chiusi.

Per questo sarà mercoledì 7 gennaio la prima data utile per dedicarsi allo shopping, a prezzi di saldo, nei negozi di città come Bari, Lecce e le altre della Puglia.

Data fine e durata saldi invernali 2021 Puglia

Se la data di inizio è slittata, nulla è cambiato invece per quanto riguarda la fine dei saldi invernali 2021 in Puglia. Infatti, sempre il sito della regione, ha chiarito che il periodo promozionale terminerà il 28 febbraio 2021.

Tale data era già stata decretata dal regolamento regionale n. 14 del 29 maggio 2017 pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale.

Per effetto di questo la durata dei saldi invernali in Puglia sarà pari a 53 giorni complessivi, coronavirus permettendo. Un periodo congruo per fare acquisti e ridare fiato alle casse dei negozianti, messe a dura prova negli ultimi mesi.

Saldi invernali 2021 altre informazioni utili

Ovviamente eventuali nuove emergenze, che tutti ci auguriamo non ci siano nel 2021, potrebbero cambiare il calendario saldi inverno 2021.

Per quanto riguarda lo shopping nei negozi, in Puglia e nel resto d’Italia, possiamo contribuire a garantire gli acquisti in sicurezza continuando a rispettare le regole anti-covid. Vale a dire:

distanziamento fuori e dentro i negozi

uso della mascherina

divieto di assembramento

E’ tutto per quanto riguarda data di inizio e fine saldi invernali 2021 in Puglia. La situazione di attuale emergenza ha determinato uno slittamento della data di partenza delle offerte promozionali. Tuttavia la Puglia resta una delle prime regioni che partirà con i saldi, visto che altre hanno rimandato l’inizio a gennaio inoltrato.

