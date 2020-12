Saldi invernali 2021. In Piemonte e a Torino cominceranno il 5 gennaio. Ma le vendite promozionali sono possibili già da dicembre. Ecco le date

Inizio saldi invernali 2021 Piemonte: le vendite promozionali in Piemonte sono possibili già dal 5 dicembre, mentre i saldi veri e propri inizieranno il 5 gennaio 2021. È stato dunque confermato che i saldi invernali ci saranno, nonostante tutti i problemi relativi al Covid.

Quando partono i saldi invernali a Torino e in Piemonte? In tutta la regione il periodo in cui potremo acquistare merce a prezzi scontati inizierà il 5 gennaio per terminare 60 giorni dopo, ma già dal 5 dicembre sono possibili le vendite promozionali. La decisione è stata presa dalla Regione dopo aver ascoltato il parere di Confcommercio, Confesercenti e Federdistribuzione.

Inizio saldi invernali Piemonte e Torino

L’assessore regionale al commercio Vittoria Poggio ha spiegato che dopo un confronto con le categorie si è giunti alla conclusione che una misura di sostegno per favorire le vendite nel periodo natalizio fosse necessaria.

I commercianti infatti, già estremamente provati dalle restrizioni della scorsa primavera, in questo autunno si sono trovati nuovamente a dover tenere chiusi i propri negozi e hanno chiesto, ora che possono rimanere aperti, di poter applicare sconti anche prima dell’avvio dei saldi.

Così in Piemonte, come in molte altre regioni italiane, è possibile effettuare vendite promozionali nei 30 giorni che precedono l’inizio dei saldi 5 dicembre, quindi già dal 5 dicembre.

Saldi invernali 2021. Shopping sì, ma con attenzione alle norme anti-Covid

Certamente è sempre piacevole poter acquistare prodotti a prezzi scontati, e i saldi sono sempre un periodo molto atteso dagli amanti dello shopping. Ma in questo periodo difficile è sicuramente necessario porre attenzione alle norme anti-Covid e adottare comportamenti responsabili.

Vedi anche: Frasi sulla vita, le più belle

Saldi e coronavirus

Durante i prossimi saldi invernali sarà infatti importante che ognuno rispetti le regole di distanziamento fisico, il divieto di assembramento e tutte le norme anti-covid che ormai da molti mesi conosciamo bene. Insomma, le folle che normalmente si creano nei negozi nel periodo dei saldi dovranno essere solo un lontano ricordo, e come sempre dovremo indossare la mascherina.

Per concludere, ricordiamo che in questo periodo sono sempre di più i negozianti che effettuano consegne a domicilio. Sarà quindi possibile fare anche acquisti direttamente su internet, presso quei negozianti che dispongono di uno store on line.

Vedi anche: