Saldi invernali Calabria 2021. Data inizio e data fine, calendario e durata saldi di fine stagione nella regione, in base alle ultime notizie.

Saldi invernali 2021 in Calabria quando iniziano? Siamo ormai prossimi all’avvio della stagione dello shopping a prezzi scontati in diverse regioni d’Italia. La Calabria è fra queste, visto che a differenze di altre che hanno scelto di partire a fine gennaio, inizierà molto prima.

Scopriamo quindi quali sono le decisioni della regione in relazione a data di inizio, fine, durata e calendario saldi inverno 2021, Coronavirus permettendo.

PER APPROFONDIRE: QUANDO INIZIANO I SALDI IN TUTTE LE REGIONI

Data inizio saldi invernali 2021 in Calabria

La giunta regionale calabrese per ora ha stabilito l’inizio dei saldi 2021 per il 5 gennaio 2021. Tuttavia nel frattempo è intervenuto il decreto Natale che ha istituito la zona rossa in tutta Italia, il 5 e il 6 gennaio.

Ciò implica che durante tali giorni i negozi fisici saranno chiusi. Per questo la regione potrebbe adottare una nuova delibera che posticipi l’avvio degli sconti stagionali al 7 gennaio 2021. E’ quanto emerge dalle ultime notizie e sulla base di quanto riporta Confcommercio.

Saldi 2021 Calabria durata e calendario

Se la data di avvio è ancora incerta, la durata del periodo di saldi di fine stagione in Calabria invece sarà sicuramente pari a 60 giorni. Questo significa che fino ai primi giorni di marzo 2021 sarà possibile fare shopping a prezzi ribassati per le vie di città come Reggio Calabria, Cosenza o altre.

Insomma, nonostante il momento difficile per l’emergenza sanitaria in corso, i saldi si svolgeranno regolarmente. I calabresi avranno due mesi pieni per rinnovare il loro guardaroba, sempre che non ci siano nuove modifiche.

Saldi 2021 e Coronavirus informazioni utili

I negozianti si augurano che questo periodo possa dare slancio alle vendite, decisamente calate negli ultimi mesi. Per far si che questo momento si svolga in sicurezza è necessario continuare a seguire le regole anti contagio che vi ricordiamo ancora una volta:

Disinfezione delle mani e uso della mascherina

Mantenimento del distanziamento sociale dentro e fuori i negozi.

Così facendo ci si potrà godere questo periodo di saldi in sicurezza, in Calabria e nel resto d’Italia.

Questo tutto ciò che c’è da sapere sui saldi invernali 2021 in Calabria. Data di inizio e calendario possono subire qualche modifica a causa del coronavirus, ma le vendite scontate si faranno, per la gioia di chi non vede l’ora di cogliere l’occasione.

PER APPROFONDIRE LEGGI ANCHE: