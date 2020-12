Quando iniziano i saldi invernali 2021 in Veneto? Data inizio, calendario e durata saldi di fine stagione stabiliti dalla regione.

Saldi invernali 2021. In Veneto la data di inizio degli sconti di fine stagione è stata posticipata, in base a quanto deciso dal consiglio regionale guidato dal governatore Luca Zaia.

Non si partirà ad inizio gennaio come di consueto, ma solo alla fine del mese, in virtù delle esigenze legate all’emergenza covid. Di seguito trovate la data di inizio, la durata, il calendario e tutte le altre informazioni utili sui saldi della regione Veneto e sulle vendite promozionali.

Saldi invernali Veneto data inizio 2021

Come si legge sul sito della regione, il Veneto ha approvato le nuove date dei saldi invernali 2021, con una delibera. La data di inizio scelta è quella di sabato 30 gennaio. Quindi l’avvio dei saldi ufficiali è stato posticipato rispetto a quanto avveniva negli scorsi anni, quando solitamente scattavano nel primo week end di gennaio.

Questa scelta, fatta anche da altre regioni, è avvenuta per aiutare i commercianti in difficoltà con le vendite a causa dei problemi legati al coronavirus. Iniziando nell’ultimo week end di gennaio, gli esercenti avranno il tempo di smaltire parte della merce rimasta invenduta, prima degli sconti di fine stagione.

Saldi invernali Veneto, vendite promozionali consentite

Insomma, l’avvio dei saldi è stato posticipato e sappiamo il motivo, tuttavia sarà possibile trovare offerte in Veneto anche prima del 30 gennaio 2021. Infatti le vendite promozionali possono iniziare anche nei trenta giorni precedenti l’inizio dei saldi.

Questo significa che potrete trovare per le vie di Verona, Venezia e delle altre città della regione, alcune promozioni già da inizio gennaio. La scelta se farle o meno in questo caso dipende dai negozianti e dalle marche di abbigliamento eccetera.

Durata saldi invernali 2021 in Veneto

Abbiamo visto la data di inizio posticipata e la possibilità di fare vendite promozionali precedentemente, veniamo ora alla durata dei saldi ufficiali.

La regione Veneto ha stabilito che i saldi di fine stagione si svolgeranno dal 30 gennaio fino al 31 marzo 2021. Ciò significa che la durata degli sconti sarà quella dei canonici 60 giorni, solo che a differenza degli altri anni questo periodo è posticipato.

Calendario e altre informazioni saldi invernali Veneto

Dunque riassumendo, il calendario saldi invernali 2021 in Veneto prevede quanto segue:

data inizio 30 gennaio 2021

durata dal 30 gennaio al 31 marzo

possibilità di vendite promozionali nei 30 giorni precedenti la data di inizio saldi.

Queste le informazioni utili riguardo le date per fare shopping a prezzi scontati sul territorio Veneto. Per il resto valgono le raccomandazioni e le norme anti covid che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi. Vale a dire divieto di assembramenti, mantenimento della distanza e utilizzo della mascherina. Solo così potremo vivere in serenità il periodo dei saldi invernali 2021 e fare acquisiti nei negozi veneti e di tutta Italia.

