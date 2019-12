Saldi invernali 2020 in Abruzzo, dai centri commerciali ai negozi ecco il calendario degli sconti nelle città della regione

Saldi Abruzzo 2020 – L’arrivo del nuovo anno porta con se tante cose positive, ma una su tutte spicca per gli appassionati di shopping: i saldi invernali 2020. Il classico periodo degli sconti partirà nel primo week end di gennaio in tutta Italia, tuttavia ci sono differenze per quanto attiene al calendario di ogni regione.

Nel nostro caso prendiamo a riferimento l’Abruzzo e le sue principali città. Vediamo dunque tutto ciò che c’è da sapere per fare acquisti intelligenti in questa regione del centro Italia.

Saldi 2020 in Abruzzo: il calendario

In Abruzzo l’inizio dei saldi invernali del nuovo anno è stabilito nella giornata di domenica 5 gennaio. Dunque, sarà possibile rinfrescare il proprio outfit fin dal primo week end dell’anno, considerando che il giorno dell’epifania non è lavorativo, per la maggior parte delle persone.

La fine del periodo degli sconti è invece fissata per giovedì 5 marzo. Insomma, gli abruzzesi e tutti coloro che si troveranno qui durante tale periodo, avranno 2 mesi di tempo tondi per fare shopping conveniente. Tutto questo sarà possibile nelle principali vie delle città e dei paesi abruzzesi, ma anche in centri commerciali, negli outlet e negli ipermercati.

Saldi invernali 2020 nelle città d’Abruzzo

Quando partono gli sconti invernali le proposte e i cartelli che segnalano le percentuali di sconto si moltiplicano. Questo avviene anche in Abruzzo e in città note per lo shopping come ad esempio Pescara.

Qui, per le vie del centro si trovano tanti negozi di famosi marchi di abbigliamento, a partire da Calliope, passando per H&M, fino a Intimissimi. Essi, propongono sempre sconti con percentuali a partire dal 20% in su, destinati poi a salire nelle ultime settimane dei saldi. Tuttavia gli sconti non riguardano solo la moda, ma anche la tecnologia, i prodotti per la persona, per la casa e via discorrendo.

Gli sconti, oltre che nel capoluogo adriatico, fioccheranno pure nelle altre città della regione, come ad esempio a L’Aquila, Chieti, Teramo, Montesilvano, Vasto ed altre.

Centri commerciali saldi invernali Abruzzo

Per sfruttare al meglio gli sconti invernali, oltre alle già citate vie delle città, ci sono anche i centri commerciali, che offrono tante opportunità. Vediamo allora quali sono i principali centri in cui si possono fare affari in questa regione.

Partiamo dal centro commerciale Megalò situato a Chieti, poi ecco il centro Pescara Nord a Città Sant’Angelo (Pescara) e il Centro Universo a Silvi (Teramo). Poi c’è il centro d’Abruzzo a San Giovanni Teatino (Chieti), il centro Auchan borgo d’Abruzzo a Cepagatti, il Porto Allegro di Montesilvano e l’Arca di Pescara.

Degni di nota e ricchi di negozi anche il cento Gran Sasso di Teramo, l’outlet village di Città Sant’Angelo (Pescara), il centro Val Vibrata di Colonnella (Teramo) e il Lanciano centro (in provincia di Chieti).

Consigli utili per i saldi 2020

A questo punto siete a conoscenza di tutte le notizie utili per fare shopping conveniente in Abruzzo. Il periodo dei saldi invernali è amato da molti, perché propone una varietà di prodotti a prezzi molto più bassi del solito, ma ci sono delle accortezze che è bene tenere a mente, onde evitare che gli affari si trasformino in sorprese sgradite.

Ad esempio vi consigliamo di segnarvi il prezzo del prodotto che desiderate acquistare prima dell’inizio degli sconti. In questo modo sarete sicuri che il ribasso indicato sia veritiero. Inoltre, è bene non aspettare troppo prima di effettuare un acquisto, perché le scorte di ciò che vi interessa potrebbero esaurirsi.

Infine, il reso deve essere sempre possibile. Adesso è davvero tutto, per conoscere le novità che riguardano i saldi invernali 2020 in Abruzzo e in tutta Italia, vi invitiamo a restare aggiornati con noi.