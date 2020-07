Saldi in Toscana e a Firenze, date inizio e fine saldi estivi 2020 nella regione Toscana

Saldi in Toscana, quando inizia la stagione dei saldi estivi 2020? Rispondiamo alla domanda che si pongono gli abitanti di questa regione e tutti coloro che la visiteranno nei prossimi mesi estivi, qui di seguito.

Ecco qual è il calendario previsto dalla regione Toscana, con un apposita delibera, per i saldi estate 2020.

Saldi estivi 2020 Toscana dal primo agosto

La giunta regionale toscana, con una delibera ha stabilito che la data di inizio per i saldi estivi 2020 è quella di sabato 1 agosto. Quindi per quest’anno come in molte altre regioni italiane, in Toscana i saldi sui capi di abbigliamento o altri articoli in vendita, partono in ritardo.

Tale decisione è stata presa per agevolare la ripresa dei consumi in favore dei commercianti, fortemente penalizzati dalle chiusure imposte durante l’emergenza coronavirus. Così facendo a luglio i negozianti possono vendere la merce rimasta invenduta, per poi procedere con i classici ribassi di stagione.

Toscana saldi estivi, vendite promozionali concesse

L’assessore alle attività produttive e commercio della Toscana, Stefano Ciuoffo, ha spiegato che non era mai successo un inizio dei saldi ad agosto. Ma vista la situazione straordinaria, la regione ha deciso di sospendere il divieto alle vendite promozionali nei 30 giorni antecedenti l’inizio dei ribassi.

Quindi chi si trova per le vie delle città toscane, come Firenze, Siena o Livorno, potrà trovare prezzi parzialmente ribassati già dal mese di luglio. Le vendite promozionali infatti nono sono veri e propri saldi. Esse rappresentano ribassi mirati per attrarre la clientela, ma in tempi di difficoltà economica suscitano molto interesse. Così facendo la regione accontenta sia i negozianti sia i clienti a caccia di sconti.

Saldi estate 2020 in Toscana, durata e data fine

Aldilà delle vendite promozionali, i saldi veri e propri partono l’1 di agosto e durano fino a fine mese, quindi nel complesso 30 giorni.

Infatti, la data stabilita per la fine dei saldi, dalla regione guidata dal governatore Rossi, è quella di domenica 30 agosto. Questa decisione è stata presa anche per accogliere le richieste di Confesercenti e Confcommercio Toscana.

Confesercenti ha anche ricordato quello che è il decalogo dei buoni saldi, ossia le regole da rispettare in ogni sessione di prezzi scontati. Fra queste ci sono la corretta esposizione dello sconto praticato, rendersi disponibili a sostituire la merce e accettare i pagamenti anche con carte di credito.

Insomma, i toscani e coloro che si recano in vacanza o per lavoro in questa regione ad agosto, potranno approfittare degli sconti. Acquistando così il capo di abbigliamento desiderato, a prezzi ribassati. In alcuni casi di oltre il 50% rispetto al prezzo originario.

Questo tutto quello che c’è da sapere sui saldi estivi in Toscana e il calendario previsto per il 2020.

