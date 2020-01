Saldi Friuli Venezia Giulia 2020 da Trieste e in tutte le citta della regione le date e le date dei saldi di gennaio nei negozi, centri commerciali e outlet

L’arrivo dei saldi invernali 2020 è pronto a vivacizzare le vostre giornate di acquisti. Infatti, nei negozi di tutta Italia stanno per partire le promozioni e non fa eccezione la regione del Friuli Venezia Giulia.

Proprio di ciò che la riguarda ci occupiamo qui di seguito, partendo dalle date di inizio e fine degli sconti, per poi arrivare alle città e ai centri commerciali dove troverete le migliori offerte.

Saldi 2020 in Friuli Venezia Giulia: calendario

Per quanto riguarda l’avvio degli sconti la regione Friuli ha scelto la giornata di sabato 4 gennaio. Così facendo fin dal primo week end dell’anno gli abitanti di questo territorio e coloro che la visitano, possono fare acquisti a prezzi scontati.

La durata prevista è quella dei 60 giorni, quindi nella regione le promozioni termineranno ad inizio marzo. In altri termini si hanno a disposizione due mesi per realizzare gli acquisti, potendo così pianificare per tempo il da farsi.

Saldi gennaio 2020 a Trieste e nelle altre città del Friuli

In questa regione del nord, durante lo svolgimento dei ribassi si trovano tante offerte apposte sui cartelli dei negozi. In particolare per le vie del centro di grandi città, come ad esempio Trieste, gli sconti sono quasi in ogni angolo.

Proprio ci sono nomi della moda importanti, e marchi d’abbigliamento low cost come Zara, Mango, i saldi di Intimissimi e Desigual, dove trovare ribassi su abbigliamento borse e calzature. Nei primi giorni dei saldi le promozioni vanno dal 30 al 40%, per poi innalzarsi nelle settimane seguenti, toccando punte del 70%. Questo vale anche in altri settori come l’elettronica, i prodotti per la casa e via dicendo.

In Friuli, oltre al capoluogo, si trovano sconti in città importanti tipo Udine, Pordenone, Gorizia, Tarvisio e altre.

Centri commerciali saldi in Friuli Venezia Giulia

Quello dei negozi presenti per le vie delle città, non è l’unico modo per sfruttare appieno le offerte dei saldi in Friuli. Ci sono infatti anche i centri commerciali e gli outlet, di cui vi segnaliamo i più importanti, in modo da poterli visitare e sfruttare le iniziative dei tanti negozi presenti al loro interno.

Si parte con il centro Meduna, situato a Pordenone, poi ecco il centro Terminal Nord di Udine e il centro Friuli di Tavagnacco (Udine). Interessante anche il centro Cervignano, situato a Cervignano del Friuli (Udine), il Montedoro shopping center di Aquilinia –Stramare (Trieste) e la città Fiera di Martignacco (Udine). Infine, rientrano in questa categoria anche il Gran shopping Granfiume di Fiume Veneto (Pordenone) e il Borc di Cividat, situato a Cividale del Friuli (Udine).

Sempre in provincia di Udine Palmanova outlet Village dove si potranno fare degli ottimi affari su tutti i marchi moda costosi.

Saldi invernali Friuli Venezia Giulia: consigli utili

Elencate le informazioni su date e luoghi per gli acquisti in Friuli durante gli sconti invernali, non ci resta che aggiungere qualche consiglio sempre valido. Ad esempio vi invitiamo a controllare se le percentuali dichiarate sono effettive, magari prendendo nota del prezzo del prodotto che vi interessa, prima dell’applicazione degli sconti.

Altro aspetto da non trascurare, è la garanzia da parte del venditore di effettuare il reso in caso di qualche problematica su quanto acquistato. Infine, è sempre bene verificare, per quanto possibile, la qualità ad esempio dei tessuti di un capo di abbigliamento.

Siamo giunti al termine di questa carrellata di informazioni sui saldi 2020 in Friuli, ora potete dedicarvi agli acquisti in questa regione in modo consapevole.

