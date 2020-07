Saldi estivi 2020 Marche durano oltre 2 mesi e mezzo. Il calendario di inizio e fine dei saldi in tutta la regione

Saldi estivi marche, quest’anno arrivano in ritardo rispetto al solito, in virtù delle decisioni prese dalla giunta regionale. Tuttavia il presidente della regione ha voluto concedere fin da subito perlomeno le vendite promozionali, a differenze di altri territori.

Vediamo allora quali sono le date in calendario per la stagione degli sconti estate 2020 nel marchigiano.

Marche saldi estivi 2020 data inizio

Per il 2020 la regione Marche ha stabilito come giorno d’inizio dei saldi estivi, sabato 1 agosto. Dunque la data di partenza degli sconti slitta di parecchi giorni rispetto al solito, in linea con quanto deciso da altre regioni del centro, nord e sud Italia.

La scelta si è resa necessaria, visto che molti negozianti non hanno venduto gran parte delle merce durante gli ultimi mesi, causa covid. Ora con i saldi posticipati si mira a recuperare parte delle vendite per poi rilanciare i consumi a prezzi ribassati.

Marche vendite promozionali luglio 2020

Dunque bisognerà aspettare fino al primo agosto per vedere gli sconti nei negozi delle città marchigiane, come ad esempio Ancona o Ascoli.

Tuttavia il presidente della regione Luca Ceriscioli, con il decreto n.205 del 24 giugno, ha stabilito che le vendite promozionali saranno possibili anche a luglio. Ciò in deroga rispetto a quanto stabilito a livello nazionale, per cui nei 30 giorni precedenti ai saldi tale pratica era vietata.

La decisione del governatore agevola i clienti che cercano già merce scontata e quei commercianti che vogliono promuovere la loro attività. Insomma, già in questo periodo nelle Marche si possono trovare abbigliamento, calzature ed altro in promozione, quindi con prezzi leggermente più bassi.

Saldi estivi 2020 Marche, durata e data fine

I saldi estivi partono il primo agosto, mentre la fine di questo periodo è previsto per il 15 ottobre 2020. Dunque la durata complessiva è di 2 mesi e mezzo. Tale decisione avviene in un periodo e in un modo eccezionale, ma per il solo anno corrente.

Quindi gli abitanti delle Marche, chi si reca in vacanza o per lavoro in questa regione, ad agosto, settembre e ottobre, può approfittare degli sconti. Il tutto nel rispetto delle norme come sempre previste durante questi periodi, parliamo della trasparenza e della tutela dei diritti del cliente.

Questo tutto quello che c’è da sapere sulla nuova stagione dei saldi estivi 2020 pronta ad iniziare nelle Marche. Ora non ci resta che augurarvi buono shopping.

