Saldi estivi. La Basilicata posticipa le date di inizio e fine saldi 2021. Nuovo calendario e regole vendite promozionali decise dalla regione.

Saldi estivi 2021. La regione Basilicata inizialmente aveva deciso di fissare la partenza dei saldi il 2 luglio, ma poi è arrivato il dietrofront. Infatti, con una nuova decisione la giunta ha cambiato le date, posticipando di un mese l’inizio e la fine degli sconti stagionali.

Vediamo allora il nuovo calendario dei saldi estate 2021 in Basilicata e quali sono i motivi di questa decisione.

Saldi estivi 2021 Basilicata nuove date inizio e fine

La regione, con apposita delibera, ha fatto slittare di un mese i saldi di fine stagione. In virtù di questo ecco il nuovo calendario saldi 2021 in Basilicata:

data inizio 2 agosto 2021

data fine 30 settembre 2021.

Quindi sarà il primo lunedì di agosto il giorno di inizio degli sconti in regione, che proseguiranno fino all’ultimo di settembre. La durata delle promozioni sarà quindi sempre di 60 giorni, un lasso di tempo adeguato per trovare le occasioni giuste nei negozi e nei centri commerciali di Potenza, Matera e altre località regionali.

Inoltre, per quanto riguarda le vendite promozionali, l’assemblea ha decretato che sarà possibile effettuarle anche nei 30 giorni precedenti l’inizio dei saldi. Quindi nel mese di luglio si troveranno già alcune offerte specifiche dagli esercenti, in attesa di ribassi più elevati.

Saldi 2021 Basilicata posticipati, ecco perché

Queste scelte della giunta regionale, guidata dal governatore Vito Bardi, sono arrivate accogliendo le richiese delle sigle di categoria, Confcommercio e Confesercenti. Queste ultime avevano fatto presente le grosse difficoltà ancora presenti nelle vendite a causa della pandemia.

Da qui la decisione di modificare il calendario dei saldi in regione, rispetto a quanto previsto inizialmente. Così facendo la Basilicata sarà una delle ultime regioni italiane a far scattare i saldi, visto che la gran parte degli altri territori sono già partiti lo scorso 3 luglio, salvo qualche eccezione (la Puglia ad esempio inizierà il 24 luglio).

Staremo a vedere se e come queste decisioni influiranno sull’andamento delle vendite, ancora oggi in parte frenate dall’emergenza covid. Fra qualche mese ne sapremo di più, ma per ora è tutto sulle nuove date di inizio e fine saldi estivi 2021 in Basilicata.

