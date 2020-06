Saldi 2020 in Sicilia: data inizio saldi estivi, regole e calendario. L’inizio è anticipato, ecco tutto quello che c’è da sapere per approfittare degli sconti!

Saldi estivi 2020. Anche la regione Sicilia ha emanato una circolare con carattere straordinario per gestire la situazione dei commercianti alla luce della recente emergenza epidemiologica da Covid 19.

A differenza di altre regioni italiane come Piemonte e Veneto, la Sicilia ha deciso di decretare come data di inizio ufficiale dei saldi il 1° luglio 2020.

Se altre regioni hanno quindi stabilito come data di inizio il 1° agosto, di fatto posticipando di trenta giorni la data consueta di inizio dei saldi, per consentire ai commercianti che lo desiderano di vendere merce invenduta per via della quarantena a prezzo pieno, la Sicilia ha optato per mantenere le misure normali.

Saldi 2020, le aperture domenicali in Sicilia

Se quindi in Sicilia la data di inizio saldi non subisce modifiche rispetto alle consuete abitudini, la regione ha comunque deciso di prendere dei provvedimenti per aiutare i commercianti a riprendersi dal pesante contraccolpo causato dal Covid 19. La regione ha infatti annunciato che per l’estate 2020 sono state prese in considerazioni le aperture domenicali, pur con le dovute restrizioni.

Proprio per consentire quindi un maggior flusso di consumi, i commercianti avranno modo di tenere i propri negozi aperti anche nel giorno normalmente destinato al riposo.

Tuttavia, la misura non esclude delle regolamentazioni. Previa consultazione con i sindacati quindi, la proposta ora in discussione prospetta la possibilità di tenere aperte le attività per una giornata domenicale al mese, e due in periodo di saldi. A partire quindi da giugno e al netto della recente circolare della regione Sicilia, le attività potranno rimanere aperte anche nelle giornate domenicali.

Saldi estivi in Sicilia, quanto dureranno?

In Sicilia quindi, la data del calendario di inizio saldi è stata individuata per il primo luglio. La durata usuale del periodo di saldi di solito abbraccia le 8 settimane, ma non sono da escludere eventuali strascichi. Inoltre, considerate le straordinarie aperture domenicali, per i consumatori e consumatrici sarà possibile fare acquisti con agio, essendo i negozi aperti anche in giornate festive.

Lo shopping è quindi consentito, di fatto, a partire da giugno. In luglio invece inizieranno i saldi veri e propri, e sarà quindi possibile acquistare prodotti a prezzi ribassati. Dopo il lungo periodo di stasi, ecco finalmente riprendere il solito ritmo di acquisti e vendite.

Saldi estivi: la possibilità di fare shopping

Come dicevamo quindi, anche Sicilia sarà possibile approfittare dei saldi per comprare tutto quello che non abbiamo potuto (e che forse nemmeno ci serviva) durante la pandemia. Mano quindi ai portafogli ma con misura, visto che il vantaggio dei saldi è proprio quello di consentire buoni affari. L’inizio fissato per il primo luglio in Sicilia, ci permetterà anche di acquistare merce utile per il periodo corrente.

Costumi da bagno, teli, e tutta l’attrezzatura da mare, seppur quest’anno il mare sarà un po’ contenuto, potranno quindi finire nei nostri armadi senza spendere cifre improponibili.

Saldi estivi 2020, in Sicilia nuove regole già in giugno

Oltretutto, proprio il periodo di pandemia ci ha costretti ad una clausura forzata, e poter gironzolare a vedere vetrine è un’abitudine di cui abbiamo sicuramente sentito la mancanza.

Ricordiamo ancora una volta che in Sicilia non solo sarà possibile farlo per i saldi, ma anche perché, già a partire da giugno, i negozi osserveranno nuove regole per quanto riguarda le aperture domenicali. Le attività saranno quindi aperte anche le domeniche, a discrezione dei commercianti, garantendo così anche un allegro clima festoso anche nei giorni di riposo.

Acquistare durante i saldi: cosa c’è da sapere

Seppur un prodotto in saldo potrebbe farci gola da subito, anche l’acquisto in periodo di saldi deve essere effettuato con un certo criterio. Esistono pochi accorgimenti che possiamo osservare per evitare di prenderci delle cantonate nel momento dell’acquisto. Innanzitutto bisogna diffidare dei negozi in cui i prezzi vengono ribassati fin da subito a percentuali molto alte.

Questo potrebbe voler dire che il commerciante vuole liberarsi di merce scadente, oltretutto è sempre bene verificare che ci sia la possibilità di reso. La possibilità di reso è sempre garanzia che una catena o un negoziante sta svolgendo bene il suo lavoro, dando massima tutela al consumatore.

