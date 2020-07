Finalmente è arrivato il momento dei saldi estivi 2020, tanto atteso da molti. L’inizio lo conosciamo ma quanto durano e quando finiscono?

Saldi estivi 2020. Ormai in molte regioni italiane è già tempo di saldi, mentre in altre cominceranno tra qualche giorno. Ma quanto dureranno? Le date non sono le stesse in ogni regione, anche se in generale il periodo stabilito in Italia per i saldi estivi va dal 1° agosto al 29 settembre compresi.

Saldi estivi, posticipati a causa dell’emergenza Covid

In genere i saldi estivi cominciano già a luglio, ma quest’anno a causa dell’emergenza Covid si è deciso di posticiparli al 1° agosto, per dare modo ai commercianti di vendere la merce a prezzo intero per un tempo maggiore. Tuttavia in molte regioni sono state ammesse le vendite promozionali nei trenta giorni che precedono i saldi, vendite che normalmente sono vietate. In tal modo i commercianti che volessero fare sconti già a partire da luglio sono liberi di farlo.

Saldi estivi 2020: quando finiscono?

Quando finiscono i saldi estivi? Normalmente i saldi hanno una durata di 60 giorni, per cui nella maggior parte delle regioni andranno avanti fino al 29 settembre.

Molte regioni hanno però anticipato l’inizio dei saldi, con la conseguenza che in alcuni casi i saldi termineranno prima del 29 settembre.

Ecco il calendario con le date di inizio e fine dei saldi estivi 2020, regione per regione

Abruzzo: dal 1° agosto al 29 settembre

Basilicata: dal 1° agosto al 29 settembre

Calabria: dal 1° luglio al 1° settembre

Campania: dal 21 luglio al 29 settembre

Emilia-Romagna: dal 1° agosto al 29 settembre

Friuli-Venezia Giulia: dal 1° agosto al 29 settembre

Lazio: dal 1° agosto all’11 settembre (con la possibilità effettuare vendite promozionali dal 1° luglio)

Liguria: dal 1° agosto al 14 settembre (con la possibilità di vendite promozionali nei 45 giorni che precedono il 1° agosto)

Lombardia: dal 25 luglio al 22 settembre

Marche: dal 1° agosto al 15 ottobre

Molise: dal 1° agosto al 29 settembre

Piemonte: dal 25 luglio al 29 settembre

Puglia: dal 1° agosto al 15 settembre

Sardegna: dal 1° agosto al 29 settembre

Sicilia: dal 1° luglio al 25 agosto

Toscana: dal 1° agosto al 31 agosto (con possibilità di vendite promozionali nei 30 giorni che precedono i saldi)

Trentino-Alto Adige: dal 1° agosto al 29 agosto (eccetto alcuni comuni in cui si inizierà il 15 agosto e si terminerà il 12 settembre. In provincia di Trento i commercianti potranno determinare liberamente i periodi durante i quali effettuare i saldi, tenendo conto di una durata massima di sessanta giorni).

Umbria: dal 1° agosto al 29 settembre

Valle d’Aosta: dal 1° agosto al 29 settembre

Veneto: dal 1° agosto al 29 settembre

Saldi estivi 2020: date ballerine

Quest’anno, principalmente a causa dell’emergenza coronavirus, le date di inizio e fine dei saldi estivi sono variate abbastanza da regione a regione. In Lombardia ad esempio si era detto che i saldi sarebbero iniziati il 1° agosto, ma sono stati invece anticipati al 25 luglio.

Allo stesso modo anche le date in cui finiscono i saldi potrebbero variare. Alcune regioni potrebbero decidere di farli durare per un tempo maggiore, per venire incontro alle esigenze dei commercianti ma anche di chi compra.

Come abbiamo visto, comunque, nella maggior parte dei casi i saldi estivi cominceranno il 1° agosto e termineranno il 29 settembre. Dunque se siete amanti dello shopping tenetevi pronti, perché mancano pochi giorni!

