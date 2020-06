Quando iniziano i saldi estivi 2020 nella regione Piemonte? Ecco tutto quello che c’è da sapere sui saldi estate 2020 in Piemonte e a Torino.

Come in tutto il resto d’Italia, i saldi estivi 2020 inizieranno ufficialmente il 1° agosto anche nella regione Piemonte. Tutta la regione, incluso il capoluogo Torino, si è quindi allineata con i provvedimenti presi per i commercianti a livello nazionale alla luce dell’emergenza Covid 19. In condizioni normali, infatti, i saldi sarebbero dovuti iniziare il 1° luglio. Proprio in questa circostanza straordinaria però, l’inizio dei saldi è stato posticipato di un mese.

Saldi estivi anticipati in Piemonte

Le ragioni di questa decisione vanno ricercate nella volontà da parte del Governo di aiutare i commercianti che sono stati costretti a tenere chiusi i battenti per l’emergenza Covid 19. Proprio la chiusura forzata dei negozi ha infatti provocato un importante arresto del consumo, con conseguenza di gravi perdite economiche sia per le realtà grandi come le grandi catene di abbigliamento, ma anche e soprattutto per le realtà piccole, ovvero quelle delle piccole botteghe artigianali.

Iniziare i saldi con un mese di ritardo significa quindi consentire ai commercianti di recuperare le perdite dei mesi precedenti, consentendo loro di vendere ancora la merce a prezzo pieno per un mese in più del normale. Vengono tuttavia ammesse le vendite promozionali, normalmente vietate in circostanze normali.

Consentire le vendite promozionali prima del periodo di saldi vero e proprio è per lasciare ai commercianti la responsabilità individuale di decidere autonomamente di abbassare i prezzi o meno. Se alcuni infatti preferiscono cercare di vendere la merce a prezzo pieno, altri vogliono invece liberarsi quanto prima della merce magari ormai non più di stagione, per consentire il ricambio con la merce nuova.

Cosa sono le vendite promozionali

Le vendite promozionali si differenziano dai saldi perché mentre i primi possono essere estivi o invernali, quindi legati ad un periodo dell’anno specifico, le secondo possono verificarsi in ogni periodo dell’anno, a discrezione del venditore. Quando infatti un venditore ha dei pezzi unici che vuole smaltire ma è fuori dal periodo concordato di saldi, può decidere di fare delle vendite promozionali ad hoc.

L’unico periodo in cui normalmente sono proibite le vendite promozionali è quello che precede di un mese l’inizio ufficiale dei soldi. Ma proprio per la circostanza straordinaria post quarantena Covid, nel 2020 le vendite promozionali saranno concesse anche nei 30 giorni precedenti ai saldi estivi.

Data inizio e quanto durano i saldi in Piemonte e a Torino

La durata dei saldi estate 2020 per la regione Piemonte è di 8 settimane. Normalmente, i saldi infatti hanno la durata di circa 2 mesi per quanto riguarda tutte le regioni italiane. Anche in questo caso quindi vengono rispettate le misure adottate normalmente, con l’eccezione che la data di inizio sarà posticipata di un mese, come anticipato, e che le vendite promozionali si verificheranno a partire da 30 giorni antecedenti al primo agosto, quindi dal primo luglio. La combinazione tra saldi estivi 2020 e il permesso ad effettuare le vendite promozionali consentiranno così ai consumatori di fare acquisti a prezzi contenuti per una durata complessiva di 3 mesi.

Fare shopping in saldo

Dopo i due mesi di lockdown, abbiamo perso l’abitudine allo shopping. Persino i grandi distributori online hanno risentito di questa importante battuta d’arresto. Ma dal primo luglio sarà invece possibile riprendere le nostre vecchie abitudini, con la possibilità di acquistare prodotti di necessità ma non solo. Riprendere la vita all’aria aperta comporta infatti numerose esigenze che probabilmente sono trascurabili nella dimensione casalinga. Se si riprendono le abitudini sportive, ad esempio, un paio di buone scarpe da trekking diventa necessario. Ecco quindi che lo shopping si riconfigura come abitudine irrinunciabile per consentirci una vita agiata, con tutto quello che ci serve.

Acquistare durante i saldi estate 2020

Acquistare merce in saldo è un’ottima occasione per comprare qualcosa che ci piace ad un prezzo contenuto, oppure più articoli al prezzo di uno. Allo stesso tempo però è importante capire cosa e come acquistare. Ci sono dei piccoli trucchi per fare l’acquisto giusto: innanzitutto diffidare dei prezzi troppo ribassati sin da subito, potrebbe infatti trattarsi di merce di scarsa qualità. Prima di acquistare, bisogna sempre accertarsi che ci sia la possibilità di reso, anche se si tratta di capi in saldo. Così sapremo che il negoziante è una persona affidabile e non un potenziale truffatore. Inoltre, acquistiamo solo ciò che ci serve davvero, cercando di evitare inutili sperperi per oggetti che non ci servono veramente.

