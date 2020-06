Saldi estivi Liguria, prima gli sconti e poi 45 giorni di saldi. Ecco quando iniziano e quando finiscono i saldi estivi a Genova e in Liguria

L’inizio dei saldi estivi 2020 è slittato in diverse regioni italiane, dopo l’emergenza covid-19, fra queste rientra anche la Liguria. La regione guidata dal presidente Toti ha deciso un calendario diverso per questa sessione di sconti, rispetto a quello tradizionale.

Vediamo allora quali sono le date previste per l’inizio e la fine di questa stagione di saldi sul territorio ligure, ma anche regole ed obblighi.

Saldi estate 2020 in Liguria dal primo agosto

La regione Liguria ha deciso di iniziare la stagione estiva dei saldi 2020 da sabato 1 agosto. Tale data è stata stabilita anche in altre regioni, come ad esempio la Puglia, a causa delle chiusure prolungate dei negozi, dovute al lockdown.

Alcuni territori hanno deciso di partire anche prima, la Liguria invece ha optato per agosto come mese clou degli sconti. Questo però non significa che recandosi nei negozi situati a Genova o nelle altre città di questa regione, non si possano trovare sconti in anticipo.

Saldi estivi in Liguria: quando potrebbero iniziare le vendite promozionali

Come detto i saldi ufficiali scattano il primo agosto in Liguria. Diverso è invece il discorso che riguarda le vendite promozionali, che rappresentano qualcosa di alternativo. Si tratta di ribassi sui prezzi di vendita applicati sui prodotti in commercio, ma solitamente di entità minore e solo in determinati periodi dell’anno.

Alcune regioni italiane hanno vietato le vendite promozionali nei 40 giorni precedenti all’inizio dei saldi estivi, mentre la Liguria ha emanato una deroga al divieto. Questo significa che qui le vendite promozionali con prezzi già scontati, ad esempio sui capi di abbigliamento, potrebbero iniziare già da fine giugno. Esse potranno continuare fino all’inizio ufficiale dei saldi estivi e quindi per tutto il mese di luglio.

Saldi estate Liguria: quanto durano e quando finiscono

Se l’inizio della sessione estiva avverrà l’1 agosto, la data per la fine dei saldi individuata dalla regione è quella del 14 settembre 2020. Tutto questo salvo che non si verifichino variazioni significative rispetto all’andamento della situazione epidemiologica regionale.

Quindi i saldi in Liguria dureranno 45 giorni nel complesso. Inoltre, con un anticipo minimo di 3 giorni rispetto alla data dei saldi, i negozi devono esporre un cartello ben visibile dall’esterno che li annunci. In questo modo i clienti interessati saranno a conoscenza dell’inizio degli sconti più elevati sui prodotti di loro interesse e potranno pianificarne l’acquisto.

Vedi anche:

Saldi estate 2020 in Liguria: obblighi dei commercianti

Anche quest’anno fare shopping durante i saldi rappresenta un vantaggio, visto che si possono fare ottimi affari e acquistare ciò che si desidera. Ma la possibilità di risparmiare, importante in questi tempi di recessione economica, non deve portare a tralasciare gli obblighi dei commercianti nei confronti dei consumatori.

Ad esempio le percentuali di sconto devono essere esposte in modo sempre visibile, con riferimento al prezzo iniziale e al nuovo scontato. Poi c’è l’obbligo di separare i prodotti in saldo da quelli che non lo sono in modo inequivocabile. Senza dimenticare la possibilità di effettuare un cambio in caso di merce difettosa. In questo caso vi consigliamo comunque di chiedere conferma di avere questa possibilità al negoziante, visto che in alcuni casi non viene data.

Questo tutto ciò che c’è da sapere sui saldi estivi 2020 in Liguria, per quanto riguarda date, calendario e regole previste. Finalmente gli amanti dello shopping, liguri o delle altre regioni italiane, potranno concedersi qualche sfizio a prezzo ridotto. Viceversa i negozianti potranno ripartire dopo la crisi che ha quasi azzerato il loro fatturato negli ultimi mesi.

Vedi anche: