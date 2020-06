Saldi estivi in Friuli, quando iniziano in saldi estivi a Trieste e in tutta la regione Friuli Venezia Giulia? Ecco le date di partenza e chiusura dei saldi estivi 2020.

I saldi estivi 2020 in Friuli Venezia Giulia slittano di un mese ma durano a lungo. L’ordinanza della Regione FVG prevede infatti un periodo di due mesi di saldi sconti e promozioni. Ecco le date.

Saldi estivi 2020 Friuli Venezia Giulia calendario

Per andare incontro alle esigenze dei commercianti che nei primi mesi dell’anno hanno subito delle perdite pesanti a causa della Pandemia Covid-19, i saldi estivi di fine stagione in Friuli partiranno il primo giorno di Agosto.

La data di chiusura dei saldi estivi 2020 è stata stabilita il prossimo 30 settembre.

Quindi nel capoluogo e in tutta la regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ci saranno due mesi di saldi e sconti.

“La decisione di posticipare le date degli sconti da luglio ad agosto è in linea con quanto stabilito dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome nella riunione del 7 maggio scorso”. Ha detto l’assessore regionale alle Attività produttive e Turismo, Sergio Emidio Bini.

Non sono previsti invece sconti nel mese di luglio come ad esempio succede a Roma. Tuttavia due mesi di saldi è un periodo abbastanza lungo per poter fare acquisti nei negozi che vendono abbigliamento firmato, o vestiti low cost, così come nei tanti outlet o centri commerciali presenti in Friuli.

Saldi estivi Friuli le regole per i commercianti

Tutti sappiamo che durante il periodo dei saldi i commercianti cercano di vendere anche i residui delle pregresse stagioni che hanno in magazzino.

Per maggiore chiarezza nei confronti del consumatore, la regione Friuli impone regole chiare tra cui l’esposizione dei prezzi (quello originale e quello scontato) e la percentuale del ribasso praticato sulla merce in vendita.

Questo è il calendario dei saldi estivi 2020 in Friuli Venezia Giulia, quindi oltre ai residenti, anche chi andrà in vacanza inella splendida regione friulana, oltre a visitare i luoghi, potrà approffittare degli sconti di fine stagione.

