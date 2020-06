Saldi estivi 2020, la nuova stagione degli sconti in Emilia Romagna inizierà in ritardo rispetto agli altri anni, per via della situazione straordinaria dell’emergenza covid-19.

Ecco allora le date da segnare sul calendario per chi intende fare acquisti a prezzi convenienti in questa regione.

Saldi estate 2020 in Emilia Romagna data inizio

La giunta regionale dell’Emilia Romagna, guidata dal presidente Stefano Bonaccini, ha deliberato la posticipazione della data di avvio dei saldi estivi 2020. Tale decisione è stata presa in considerazione del difficile periodo trascorso dai negozianti, con vendite quasi azzerate causa lockdown.

In virtù di questo la data scelta per l’inizio degli sconti in Emilia è quella di sabato primo agosto. Quella romagnola non è l’unica regione ad aver fatto questa scelta, ad esempio anche la Liguria ha voluto dare il vai ai saldi l’1 agosto.

Emilia Romagna saldi estivi 2020: divieto vendite promozionali

Un’altra decisione presa dalla giunta regionale è quella di vietare, durante i 30 giorni antecedenti i saldi estivi 2020, le vendite promozionali. Tale divieto riguarda le vendite di abbigliamento, biancheria, calzature, pelletteria, tessuti per abbigliamento ed arredamento e altri accessori.

Quindi, ad esempio nel mese di luglio, girando per i negozi di Bologna, Rimini o altre città emiliane, non troverete le prime vendite promozionali sui vestiti. Ovvero non ci saranno i primi sconti circoscritti, ma diversi dai saldi, per attirare l’attenzione degli acquirenti.

Saldi estivi Emilia Romagna quanto durano e quando finiscono

Come detto la giunta regionale ha stabilito il primo agosto per l’avvio del periodo dei saldi estivi. Ma nella sua delibera ha deciso pure che potranno durare fino ad un massimo di 60 giorni, così come previsto dalle norme.

Quindi molto probabilmente i commercianti dell’Emilia applicheranno i saldi estivi dal 1 agosto fino al 30 settembre. In questo modo si sfruttano tutti i giorni disponibili per gli sconti e si riattiva il commercio fermo al palo negli scorsi mesi.

Le vendite e gli sconti dovranno avvenire come sempre nel rispetto di tutte le regole note sulle promozioni, ovvero trasparenza e rispetto dei diritti dell’acquirente. Infine, vi consigliamo di non attendere troppo prima di comprare il prodotto che desiderate in sconto, per non correre il rischio di non ritrovarlo.

Questo è quanto per le date e il calendario deciso dall’Emilia Romagna per i saldi estivi 2020. Se siete in questa regione ad agosto e settembre vi conviene approfittarne.