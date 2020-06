Saldi in Campania estate 2020, quando iniziano? Date, calendario e regole per i saldi estivi a Napoli e in Campania.

Saldi 2020. Come nel resto d’Italia, anche la regione Campania si adegua ai provvedimenti che sono stati presi per quanto riguarda l’inizio della stagione dei saldi estivi alla luce della recente emergenza da COVID-19. La data di inizio dei saldi in Campania è stata quindi fissata per il 1° agosto 2020. Ad esclusione di alcune regioni, come ad esempio Lazio e Sicilia, la data d’inizio dei saldi estivi è stata quindi posticipata di un mese rispetto alla data normale, che viene usualmente concordata per il primo luglio.

Saldi in Campania estate 2020, quando iniziano?

L’apertura dei saldi estivi 2020 in Campania, come per il resto d’Italia, è stata concordata dal Governo un mese dopo la data normale per aiutare i commercianti che hanno subito il duro contraccolpo delle conseguenze della quarantena da Covid-19.

La chiusura forzata dei negozi infatti, ha determinato un arresto delle vendite. I commercianti si sono quindi ritrovati a dover far fronte a grosse perdite economiche. Ora che la quarantena è finita, iniziare la stagione con i capi in saldo potrebbe comportare un ulteriore danno economico per i commercianti. Ecco quindi spiegato il motivo di decretare l’inizio dei saldi per il 1° agosto, invece che del 1° luglio.

Escluse le regioni che hanno tuttavia deciso autonomamente, come Lazio e Sicilia, e le regioni che comunque lasciano l’opzione ai commercianti di fare anche delle vendite promozionali nel corso del mese di luglio, la Campania aderisce al provvedimento nazionale e inizia il calendario dei saldi il 1° agosto.

Saldi estate 2020 Campania, quanto durano?

La durata dei saldi estivi in Campania, ma come del resto anche nelle altre regioni, sarà probabilmente prolungata. In tempi normali, i saldi durano circa otto settimane. Viste però l’importante arresto dei consumi dovuto alla pandemia da Coronavirus, i saldi del 2020 avranno probabilmente una durata superiore.

A partire dal 1° agosto quindi, i commercianti potrebbero tenere articoli in saldo anche oltre i due mesi previsti dalle pratiche comuni. Sarà quindi possibile approfittare della durata straordinaria dei saldi estivi 2020 per un tempo davvero lungo.

Non lasciamoci sfuggire quindi tutto quello di cui abbiamo bisogno, considerato anche che nella clausura da quarantena non abbiamo potuto comprare quasi nulla, visto che i rallentamenti si sono verificati anche nei grandi negozi online.

E’ anche vero che, chiusi in casa, forse non avevamo bisogno di un nuovo paio di scarpe. Ma ora che le attività all’aperto sono praticamente tutte ripristinate e la vita sociale ha ripreso la sua routine, possiamo finalmente abbandonarci ai nostri desideri e ai nostri bisogni.

Saldi estivi 2020, fare shopping in Campania

Da Napoli, a Benevento a Salerno, sarà quindi possibile fare acquisti di articoli a prezzi ribassati. Riprendere le nostre consuete attività di shopping dopo un lungo periodo di astinenza, può essere un’ottima occasione per rilassarsi e anche per passare del tempo con la nostra famiglia e con i nostri cari. Infatti un pomeriggio per le vie del centro in compagnia di parenti e amici è forse tra le cose che ci sono mancate di più nel corso della quarantena.

Oltretutto, fare acquisti in saldo è una pratica doppiamente vantaggiosa, perché ci consente di fare buoni affari. Abbiamo quindi la possibilità magari di comprare un prodotto che desideravamo da tempo ma che era troppo costoso, oppure di riuscire ad approfittare delle buone occasioni, comprando più articoli al prezzo di uno. Insomma, le possibilità sono molte, basta avere buon occhio per le offerte migliori, puntando a merce di qualità a prezzi ribassati.

Come fare acquisti in tempo di saldi (e di Coronavirus)

Fare acquisti in saldo necessita comunque di qualche accortezza. Non gettiamo impulsivamente su un prodotto, se prima non abbiamo verificato la sua qualità effettiva. Ci sono delle buone pratiche del consumatore che ci permettono di acquistare merce in saldo facendo affari davvero vantaggiosi. Innanzitutto bisogna diffidare di chi mette la merce con sconti a percentuali altissime all’inizio del periodo di saldi.

Anche se non è detto al cento per cento, questo potrebbe comunque significare che il negoziante vuole liberarsi in fretta di merce scadente. Un’altra piccola attenzione che possiamo fare è quello di verificare che ci sia sempre la possibilità di reso.

Poter restituire un articolo è un’ottima garanzia rispetto all’affidabilità del commerciante. Inoltre, è bene aspettare un po’ per poter cogliere le occasioni migliori, tuttavia è anche bene ricordare che la merce si esaurisce in fretta, quindi a volte è meglio acquistare un prodotto al 40% di sconto, piuttosto che aspettare che arrivi al 70% senza però poterlo acquistare per niente. Buoni acquisti!

