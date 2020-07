Saldi estivi 2020, ultime notizie. Ecco le nuove date, dove e quando iniziano prima i saldi.

I saldi 2020 iniziano ufficialmente il primo agosto 2020 in quasi tutta Italia. In alcune regioni però sono cambiate le date e i saldi iniziano prima. Inoltre ricordiamo che, in caso di nuove emergenze causate dal coronavirus, le date potrebbero ancora cambiare. Intanto, ecco la situazione attuale del calendario saldi estivi 2020:

Saldi 2020, quando partono i saldi estivi. Calendario con nuove date

I saldi iniziano quasi ovunque il primo agosto, tranne in Veneto, Lazio, Calabria, Valle d’Aosta, Toscana, Marche. Ecco il calendario

Calendario inizio saldi 2020 regione per regione

(con l’asterisco indicate le regioni con sconti anticipati)

Abruzzo: dal 1 agosto 2020

dal 1 agosto 2020 Ba silicata: dal 1 agosto 2020

Calabria: dal 1 luglio 2020 *

Campania: dal 1 agosto 2020

Emilia-Romagna: dal 1 agosto 2020

Friuli: dal 1 agosto 2020

Lazio: dal 1 luglio 2020 *

Liguria: dal 1 agosto 2020

Lombardia: dal 1 agosto 2020

Marche: dal 1 luglio 2020 *

Molise: dal 1 agosto 2020

Piemonte: dal 1 agosto 2020

Puglia: dal 1 agosto 2020

Sardegna: dal 1 agosto 2020

Sicilia: dal 1 luglio 2020 *

Toscana: dal 1 luglio 2020 *

Trentino: dal 1 agosto 2020

Umbria: dal 1 agosto 2020

Valle d’Aosta: dal 15 luglio 2020 *

Veneto: dal 1 luglio 2020*

Saldi, in alcune regioni sconti e promozioni anticipati

Nelle regioni dove i saldi sono anticipati si parla in realtà di sconti e promozioni, non esattamente di “saldi”. Ma dal punto di vista del consumatore cambia di poco: di fatto si tratta di veri e propri saldi anticipati. Come dicevamo non è da escludere che le date cambino in caso di trend preoccupanti per quanto riguarda il covid-19.

Ma, attualmente, le nuove date di inizio saldi estivi 2020 sono queste appena elencate. In quasi tutte le regioni dovrebbero durare 60 giorni, ovvero due mesi. In caso di eventuali cambiamenti per quanto riguarda le date di inizio dei saldi vi terremo aggiornati.

Saldi, ricordate che…

Ricordiamo quindi qualche regola a tutela dei consumatori che i commercianti devono rispettare nel periodo dei saldi. Come prima cosa i prezzi devono essere esposti in maniera chiara, con la percentuale di sconto rispetto al prezzo iniziale ben specificata. Non è invece obbligatorio esporre il prezzo finale comprensivo di sconto. La merce deve inoltre essere disposta in modo tale che sia ben comprensibile per chi compra distinguere tra i prodotti in saldo e quelli a prezzo intero.

