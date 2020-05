Riapertura parrucchieri, barbieri e centri estetici in Piemonte. Ecco le date delle aperture a Torino e nella regione Piemonte

I parrucchieri in Piemonte non dovrebbero aprire subito come succede invece in Veneto e in molte altre regioni italiane a seguito dell’accordo con il governo. Il governatore Cirio intende andare con prudenza visto che i contagi nonostante siano scesi in tutta Italia, nel nord restano ancora alti rispetto al resto delle penisola.

Quindi la domanda che si fanno in molti è ma quando riapre il Piemonte? Vediamo di capire quali date di aperture sono previste.

Riaperture parrucchieri e centri estetici in Piemonte

La regione non ha inviato ancora la sua ordinanza sulle riaperture, da quanto si legge invece sul quotidiano torinese La Stampa, dal 18 maggio a Torino e in tutta la regione dovrebbero riaprire i negozi. Parrucchieri, barbieri e centri estetici invece potrebbero riaprire la settimana successiva, ovvero dal 25 maggio.

Le aperture (così come per le altre regioni) sono condizionate dalle linee guida di Inail che per quanto riguarda i parrucchieri e centri estetici ha stabilito un protocollo rigido e pieno di limiti.

L’unica concessione fatta alla categoria sono i giorni di apertura, ovvero i parrucchieri potranno aprire anche di domenica o di lunedì.

Quindi secondo il quotidiano torinese le aperture in Piemonte saranno a tappe, ovvero seguiranno l’andamento della curva dei contagi.

Nel frattempo la regione Piemonte per andare incontro alle esigenze delle aziende costrette a fermarsi a causa dell’emergenza COVID- 19 ha stabilito un piano di 800 milioni di euro necessari per la ripartenza dell’economia del territorio, oltre che per aiutare le famiglie in difficoltà.

Quindi per i cittadini che vogliono andare a tagliare i capelli, ancora non c’è una data certa. Il 25 maggio potrebbe essere la più indicata anche per dare il tempo necessario agli operatori di adeguarsi alle nuove linee guida.

Quindi a breve sapremo il calendario riapertura parrucchieri in Piemonte.