Riapertura regioni 3 giugno, saranno aperti tutti i confini o Lombardia e Piemonte vanno verso una proroga della chiusura? Non è detto e non è certo. Ecco la mappa delle riaperture dei confini.

La riapertura dei confini tra regioni del 3 giugno è quanto gli italiani aspettano da tre mesi. Ma il governo deciderà come sempre all’ultimo momento. Tuttavia, oggi siamo in grado di sapere quali regioni apriranno senza limiti mercoledì e quelle che invece esigono passaporti di immunità.

Riaperture regioni, Lombardia chiusa dopo il 3 giugno?

Non è ancora certo se la Lombardia resterà chiusa dopo il 3 giugno. Intanto il sindaco di Milano Sala ha chiesto chiarimenti al governo. Inoltre nel suo odierno discorso ai cittadini, Sala non ha mancato di ringraziare il governatore della Liguria che ha dichiarato” La regione è pronta ad accogliere i milanesi” mentre non ha dimenticato di lanciare un messaggio chiaro a chi come la Sardegna chiede inutili passaporti di Immunità.

Ecco le dichiarazioni di Sala.





Riaperture regioni: Piemonte

Anche il Piemonte è una delle regioni che a detta di molti non avrebbe riaperto i confini, ma il governatore Cirio ha così commentato la vicenda spostamenti regionali “A oggi il nostro monitoraggio quotidiano non ci segnala particolari criticità, quindi attendiamo fiduciosi che il 3 giugno possa essere la data per la riapertura dei confini, sempre con l’occhio vigile sui dati del monitoraggio”.

Riaperture confini Veneto.

Il Veneto si prepara a chedere la certificazione regione Covid – Free, ma lo fa con intelligenza, ovvero cercando di garantire i turisti. Tuttavia la regione veneta ad oggi non ha grandi problemi rispetto ai contagi, oltre ad essere stata la prima regione a riaprire quasi tutte le attività per volontà del suo governatore.

Riapertura regioni Liguria

Se non ci saranno problemi La Liguria in data 3 giugno riaprirà i confini senza porre limiti al turismo regionale, già penalizzato dal lockdown. Quindi chi ha la seconda casa in Liguria potrà andare con tranquillità.

Spostamenti tra regioni Emilia Romagna

L’assessore alla Salute, Raffale Donini non ha dubbi, l’indice di contagio attualmente è tra lo 0,1 e lo 0,15%. Ancora più incoraggianti le parole dette dal goveernatore Bonaccini durante l’intervista nella trasmissione ‘L’aria che tira’, su La7: “Mi auguro si possa riaprire tutti, ciò vuol dire che continuano a scendere i contagi, ma non è una decisione che spetta a me. Sul metodo credo che la soluzione migliore sia una decisione condivisa senza differenze tra Regioni”. Insomma Bonaccini auspica che gli spostamenti tra regioni in data 3 giugno siano per tutta l’Italia.



Riapertureconfini regionali: Toscana

In Toscana l’indice rt è a 0,59. Tuttavia la regione con l’ordinanza del governatore Rossi ha riaperto i confini regionali con i comuni limitrofi in Umbria solo per fare visita ai congiunti.

Fase 2 spostamenti tra regioni: Lazio

Il governatore Zingaretti non ha mai posto limiti e neanche chiesto passaporti d’Immunità. Neanche la sindaca di Roma si è mai espressa al riguardo. E’ bene ricordare che a Roma c’è anche lo Stato Vaticano, quindi chiedere test o passaporti sanitari potrebbe non essere la migliore scelta da fare.

Fase 2 riapertura Campania

Mentre il sindaco di Napoli in vista della data del 3 giugno che prevede gli spostamenti regionali, ha dichiarato a Mattina 9 che a suo avviso attualmente non ci sono condizioni per riaprire Lombardia e Piemonte, il governatore De Luca ha ricordato che le decisioni spettano al governo. Forse a De Magistris sfugge che molti napoletani vivono e lavorano nella città di Milano.

Fase 2: riaperture Sardegna

La scelta del governatore Solinas di chiudere la regione e chiedere passaporti sanitari fa discutere non solo sindaci e governatori ma anche chi era solito andare in vacanza in Sardegna. Solinas non intende far entrare nessuno se non ha certezze sulla negatività al Covid da parte dei turisti, imponendo regole che rischiano di penalizzare l’isola.

Leggi qui tutte le condizioni per andare in vacanza in Sardegna

Fase 2 riaperture regioni: la Sicilia



I confini in Sicilia verranno aperti il 3 giugno. Il governatore Musumeci, ha dichiarato che l’isola è pronta a riaprire visto che l’andamento dei contagi al momento sembra consentirlo.

Articolo in aggiornamento