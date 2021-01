Quando riaprono i confini regionali e si potrà uscire uscire dalla regione? Dipende dal nuovo Dpcm, vediamo la bozza per capire quando riaprono le regioni.

Per sapere se e quando si potrà uscire dalla regione bisogna attendere il nuovo Decreto del Presidente del Consiglio, ossia aspettare fino al 16 gennaio. Tuttavia come per i precedenti Dpcm già ci sono bozze e comunicazioni in anteprima per sondare l’umore degli italiani. Ecco cosa dice il governo per il tramite dei suoi ministri in merito agli spostamenti regionali

Quando si potrà uscire dalla regione.

Per tutte le zone rosse gialle o arancioni, uscire dalla regione è possibile solo con autocertificazione e per motivi di lavoro, salute o per tornare alla propria residenza o domicilio. Questa è la situazione attuale fino al 15 gennaio. Vediamo ora cosa succede il 16 gennaio sugli spostamenti tra regioni

Nuovo Dpcm spostamenti bozza

Secondo quanto emerge da vari organi di stampa oltre a Palazzo Chigi, il governo non pensa affatto ad aprire i confini regionali anche tra regioni gialle. Da qui nasce la zona “gialla rafforzata” Praticamente il divieto di circolazione resta anche tra le regioni colorate di giallo.

Quindi viene confermato il modello a fasce, ovvero l’Italia a tre colori, con la possibile introduzione di una zona bianca che allo stato attuale comunque non ci sarà visto l’indice di contagio da coronavirus in Italia.

VEDI ANCHE CORONAVIRUS ITALIA

Per essere pratici la zona bianca che prevede una quasi normalità, è solo un segnale di speranza al paese, ma come abbiamo detto oggi è impraticabile.

Tornando invece alla bozza del Dpcm aspettatevi una stretta più severa oltre alla continuità di alcune misure già presenti nell’attuale Dl ce che prevedono visite limitate a parenti ed amici oltre al divieto di asporto dopo le 18 per i bar. Ma queste sono solo alcuni dei provvedimenti che arriveranno. Qui invece potete leggere tutte le restrizioni del nuovo Dpcm

Tornando alla mobilità, ad oggi il governo sembra confermare il divieto degli spostamenti, quindi per uscire dalla regione serve una giusta causa in autocertificazione.

VEDI ANCHE ZONA ARANCIONE LIMITAZIONI